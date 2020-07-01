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Overland Park, KS
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7177 W. 56TH TERRACE
Last updated February 20 2020 at 12:51 PM

7177 W. 56TH TERRACE

7177 West 56th Terrace · No Longer Available
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Location

7177 West 56th Terrace, Overland Park, KS 66202
North Park

Amenities

patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
garbage disposal
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
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Property Amenities
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JOHNSON COUNTY RENOVATED DUPLEX! GREAT FEATURES! - Property Id: 190283

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HISTORY OF PAYING RENT IN THIS PRICE RANGE PREFERRED ALONG WITH CREDIT CHECK.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/190283
Property Id 190283

No Pets Allowed

(RLNE5399153)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7177 W. 56TH TERRACE have any available units?
7177 W. 56TH TERRACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Overland Park, KS.
How much is rent in Overland Park, KS?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Overland Park Rent Report.
What amenities does 7177 W. 56TH TERRACE have?
Some of 7177 W. 56TH TERRACE's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7177 W. 56TH TERRACE currently offering any rent specials?
7177 W. 56TH TERRACE is not currently offering any rent specials.
Is 7177 W. 56TH TERRACE pet-friendly?
Yes, 7177 W. 56TH TERRACE is pet friendly.
Does 7177 W. 56TH TERRACE offer parking?
Yes, 7177 W. 56TH TERRACE offers parking.
Does 7177 W. 56TH TERRACE have units with washers and dryers?
No, 7177 W. 56TH TERRACE does not offer units with in unit laundry.
Does 7177 W. 56TH TERRACE have a pool?
No, 7177 W. 56TH TERRACE does not have a pool.
Does 7177 W. 56TH TERRACE have accessible units?
No, 7177 W. 56TH TERRACE does not have accessible units.
Does 7177 W. 56TH TERRACE have units with dishwashers?
Yes, 7177 W. 56TH TERRACE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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