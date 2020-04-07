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12936 Grenville St
Last updated May 12 2020 at 2:10 AM

12936 Grenville St

12936 Grenville Street · (317) 843-0011
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Location

12936 Grenville Street, Carmel, IN 46032
Village of Westclay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,000

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3 Bed · 4 Bath · 2352 sqft

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Amenities

patio / balcony
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12936 Grenville St have any available units?
12936 Grenville St has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12936 Grenville St have?
Some of 12936 Grenville St's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12936 Grenville St currently offering any rent specials?
12936 Grenville St isn't currently offering any rent specials.
Is 12936 Grenville St pet-friendly?
No, 12936 Grenville St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Carmel.
Does 12936 Grenville St offer parking?
Yes, 12936 Grenville St does offer parking.
Does 12936 Grenville St have units with washers and dryers?
No, 12936 Grenville St does not offer units with in unit laundry.
Does 12936 Grenville St have a pool?
No, 12936 Grenville St does not have a pool.
Does 12936 Grenville St have accessible units?
No, 12936 Grenville St does not have accessible units.
Does 12936 Grenville St have units with dishwashers?
Yes, 12936 Grenville St has units with dishwashers.
Does 12936 Grenville St have units with air conditioning?
No, 12936 Grenville St does not have units with air conditioning.
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