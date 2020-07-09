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5804 South BODIN Street
Last updated March 13 2019 at 8:42 PM

5804 South BODIN Street

5804 S Bodin St · (630) 992-6922
COVID-19 Update
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Location

5804 S Bodin St, DuPage County, IL 60521

Price and availability

VERIFIED over 1 year AGO

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,200

3 Bed · 3 Bath · 2214 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
playground
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
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garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5804 South BODIN Street have any available units?
5804 South BODIN Street has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5804 South BODIN Street have?
Some of 5804 South BODIN Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5804 South BODIN Street currently offering any rent specials?
5804 South BODIN Street is not currently offering any rent specials.
Is 5804 South BODIN Street pet-friendly?
No, 5804 South BODIN Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in DuPage County.
Does 5804 South BODIN Street offer parking?
Yes, 5804 South BODIN Street offers parking.
Does 5804 South BODIN Street have units with washers and dryers?
Yes, 5804 South BODIN Street offers units with in unit laundry.
Does 5804 South BODIN Street have a pool?
No, 5804 South BODIN Street does not have a pool.
Does 5804 South BODIN Street have accessible units?
No, 5804 South BODIN Street does not have accessible units.
Does 5804 South BODIN Street have units with dishwashers?
Yes, 5804 South BODIN Street has units with dishwashers.
Does 5804 South BODIN Street have units with air conditioning?
No, 5804 South BODIN Street does not have units with air conditioning.
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