169 Fairway Drive

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SPACIOUS CRAFTSMAN STYLE HOME IN SOUGHT AFTER SUMMER GROVE NEIGHBORHOOD. THIS HOME OFFERS HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT THE ENTIRE DOWNSTAIRS. OIL RUBBED BRONZE FIXTURES, SMOOTH 9' AND TREY CEILINGS ARE THROUGHOUT THIS HOME. THE KITCHEN BOASTS 42" CABINETS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, AND GAS STOVE. THE LARGE FAMILY ROOM HAS A STACKED STONE FIREPLACE. THE FORMAL DINING ROOM IS ACCENTED WITH COFFER CEILINGS, MOLDINGS AND CHANDELIER. DOWNSTAIRS OFFERS AN OFFICE SPACE WITH GLASS FRENCH DOORS. MASTER HAS SITTING AREA AND TREY CEILINGS. MASTER BATH HAS TILE FLOORING, DUAL SINKS, SEPARATE TUB & TILED SHOWER, & LARGE WALK-IN CLOSET. THE BACKYARD IS FENCED IN. CAN SEE TAPESTRY PARK FROM THE FRONT YARD
Rental Terms: Rent: $1,850, Application Fee: $50, Security Deposit: $1,850, Available 3/9/19
Pet Policy: Cats allowed, Small dogs allowed
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.