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Newnan, GA
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169 Fairway Drive
Last updated March 25 2019 at 9:09 PM

169 Fairway Drive

169 Fairway Drive · No Longer Available
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Location

169 Fairway Drive, Newnan, GA 30265
Summergrove

Amenities

granite counters
hardwood floors
pet friendly
stainless steel
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
range
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
SPACIOUS CRAFTSMAN STYLE HOME IN SOUGHT AFTER SUMMER GROVE NEIGHBORHOOD. THIS HOME OFFERS HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT THE ENTIRE DOWNSTAIRS. OIL RUBBED BRONZE FIXTURES, SMOOTH 9' AND TREY CEILINGS ARE THROUGHOUT THIS HOME. THE KITCHEN BOASTS 42" CABINETS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, AND GAS STOVE. THE LARGE FAMILY ROOM HAS A STACKED STONE FIREPLACE. THE FORMAL DINING ROOM IS ACCENTED WITH COFFER CEILINGS, MOLDINGS AND CHANDELIER. DOWNSTAIRS OFFERS AN OFFICE SPACE WITH GLASS FRENCH DOORS. MASTER HAS SITTING AREA AND TREY CEILINGS. MASTER BATH HAS TILE FLOORING, DUAL SINKS, SEPARATE TUB & TILED SHOWER, & LARGE WALK-IN CLOSET. THE BACKYARD IS FENCED IN. CAN SEE TAPESTRY PARK FROM THE FRONT YARD

Rental Terms: Rent: $1,850, Application Fee: $50, Security Deposit: $1,850, Available 3/9/19

Pet Policy: Cats allowed, Small dogs allowed
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 169 Fairway Drive have any available units?
169 Fairway Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newnan, GA.
What amenities does 169 Fairway Drive have?
Some of 169 Fairway Drive's amenities include granite counters, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 169 Fairway Drive currently offering any rent specials?
169 Fairway Drive is not currently offering any rent specials.
Is 169 Fairway Drive pet-friendly?
Yes, 169 Fairway Drive is pet friendly.
Does 169 Fairway Drive offer parking?
No, 169 Fairway Drive does not offer parking.
Does 169 Fairway Drive have units with washers and dryers?
No, 169 Fairway Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 169 Fairway Drive have a pool?
No, 169 Fairway Drive does not have a pool.
Does 169 Fairway Drive have accessible units?
No, 169 Fairway Drive does not have accessible units.
Does 169 Fairway Drive have units with dishwashers?
No, 169 Fairway Drive does not have units with dishwashers.
Does 169 Fairway Drive have units with air conditioning?
No, 169 Fairway Drive does not have units with air conditioning.
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