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Mableton, GA
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926 Wandering Vine Dr
Last updated May 6 2020 at 6:57 AM

926 Wandering Vine Dr

926 Wandering Vine Drive Southeast · No Longer Available
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Location

926 Wandering Vine Drive Southeast, Mableton, GA 30126

Amenities

dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
PRICE REDUCED TO $1895 AND SIGN LEASE LEASE BEFORE OR ON 5/7/20 AND GET $200 OFF FIRST MONTH RENT. STUNNING 3 BEDROOMS/2.5 BATHS FURNISHED HOME. STAINLESS STEEL APPLIANCES & EAT-IN AREA. THE COUNTER SPACE/WORK AREAS WILL MAKE YOUR ENTERTAINING ON POINT THIS SUMMER. ITS LARGE MASTER W/ HUGE HIS/HER CLOSET WILL CAPTIVATE YOUR INTEREST, NOT TO MENTION THE SEPARATE DINING ROOM/LIVING ROOM & EXQUISITE LOT/LANDSCAPING. SOME FURNITURE INCLUDED AND IS NEGOTIABLE. PETS UNDER 20 LBS WELCOME. SIGN LEASE LEASE BEFORE OR ON 5/7/20 AND GET $200 OFF FIRST MONTH RENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 926 Wandering Vine Dr have any available units?
926 Wandering Vine Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mableton, GA.
What amenities does 926 Wandering Vine Dr have?
Some of 926 Wandering Vine Dr's amenities include dishwasher, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 926 Wandering Vine Dr currently offering any rent specials?
926 Wandering Vine Dr is not currently offering any rent specials.
Is 926 Wandering Vine Dr pet-friendly?
Yes, 926 Wandering Vine Dr is pet friendly.
Does 926 Wandering Vine Dr offer parking?
Yes, 926 Wandering Vine Dr offers parking.
Does 926 Wandering Vine Dr have units with washers and dryers?
No, 926 Wandering Vine Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 926 Wandering Vine Dr have a pool?
Yes, 926 Wandering Vine Dr has a pool.
Does 926 Wandering Vine Dr have accessible units?
No, 926 Wandering Vine Dr does not have accessible units.
Does 926 Wandering Vine Dr have units with dishwashers?
Yes, 926 Wandering Vine Dr has units with dishwashers.
Does 926 Wandering Vine Dr have units with air conditioning?
No, 926 Wandering Vine Dr does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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