All apartments in Gwinnett County
Find more places like 3430 Brockenhurst Dr.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Gwinnett County, GA
/
3430 Brockenhurst Dr
Last updated January 31 2020 at 5:57 PM

3430 Brockenhurst Dr

3430 Brockenhurst Drive Northeast · No Longer Available
Report This Listing

Location

3430 Brockenhurst Drive Northeast, Gwinnett County, GA 30519

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
READY TO MOVE IN! GORGEOUS 3 BEDROOM 2.5 BATH HOME WITH LOTS OF WINDOW AND NATURAL LIGHT FLOWING THROUGHOUT THE LIVING SPACE! BEAUTIFUL KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, ISLAND, PANTRY, AND KITCHEN APPLIANCES. COZY FIREPLACE AND BUILT-IN BOOKSHELVES. HOME FEATURES AN OVER SIZED LOFT, MASTER SUITE WITH LARGE WALK-IN CLOSET. PRIVATE MASTER SUITE WITH SEPARATE TUB AND SHOWER. 2 CAR GARAGE! SHORT DISTANCE TO THE MALL OF GEORGIA, CONVENIENT IN & OUT, GREAT LOCATION AND GREAT SCHOOL DISTRICT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3430 Brockenhurst Dr have any available units?
3430 Brockenhurst Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gwinnett County, GA.
What amenities does 3430 Brockenhurst Dr have?
Some of 3430 Brockenhurst Dr's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3430 Brockenhurst Dr currently offering any rent specials?
3430 Brockenhurst Dr is not currently offering any rent specials.
Is 3430 Brockenhurst Dr pet-friendly?
No, 3430 Brockenhurst Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gwinnett County.
Does 3430 Brockenhurst Dr offer parking?
Yes, 3430 Brockenhurst Dr offers parking.
Does 3430 Brockenhurst Dr have units with washers and dryers?
No, 3430 Brockenhurst Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 3430 Brockenhurst Dr have a pool?
Yes, 3430 Brockenhurst Dr has a pool.
Does 3430 Brockenhurst Dr have accessible units?
No, 3430 Brockenhurst Dr does not have accessible units.
Does 3430 Brockenhurst Dr have units with dishwashers?
Yes, 3430 Brockenhurst Dr has units with dishwashers.
Does 3430 Brockenhurst Dr have units with air conditioning?
No, 3430 Brockenhurst Dr does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Parent Guide to Apartment Living
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
How Much Does the Average Utility Bill Cost for Renters
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
Best Cities for Pets 2019
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Landmark at Grand Oasis
4000 McGinnis Ferry Rd
Suwanee, GA 30024
The Eclipse
4155 Satellite Blvd
Duluth, GA 30096
Knollwood Park
255 Honeysuckle Cir
Lawrenceville, GA 30046
Sugarloaf Summit
1887 Duluth Hwy
Lawrenceville, GA 30043
The Views at Coolray Field
755 Braves Ave
Lawrenceville, GA 30043
The Berkeley
2580 N Berkeley Lake Rd NW
Duluth, GA 30096
Veranda Knolls
100 Ivey Park Lane
Peachtree Corners, GA 30092
The Retreat at Arc Way
4025 Arc Way
Norcross, GA 30093

Similar Pages

Gwinnett County Pet Friendly Apartments
Gwinnett County Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAthens, GAAlpharetta, GASmyrna, GALawrenceville, GADuluth, GAJohns Creek, GADunwoody, GAKennesaw, GA
Decatur, GANewnan, GAStockbridge, GAGainesville, GACanton, GANorcross, GAGrayson, GASnellville, GALoganville, GABuford, GASugar Hill, GAMilton, GA
Braselton, GAFlowery Branch, GASuwanee, GADoraville, GANorth Decatur, GAClarkston, GAChamblee, GAScottdale, GALilburn, GABelvedere Park, GAAvondale Estates, GATucker, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
University of GeorgiaLife University
Morehouse College