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1645 Townview Lane
Last updated April 23 2020 at 3:28 AM

1645 Townview Lane

1645 Townview Lane · No Longer Available
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Location

1645 Townview Lane, Forsyth County, GA 30041

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1645 Townview Lane have any available units?
1645 Townview Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Forsyth County, GA.
What amenities does 1645 Townview Lane have?
Some of 1645 Townview Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1645 Townview Lane currently offering any rent specials?
1645 Townview Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1645 Townview Lane pet-friendly?
Yes, 1645 Townview Lane is pet friendly.
Does 1645 Townview Lane offer parking?
Yes, 1645 Townview Lane offers parking.
Does 1645 Townview Lane have units with washers and dryers?
No, 1645 Townview Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1645 Townview Lane have a pool?
No, 1645 Townview Lane does not have a pool.
Does 1645 Townview Lane have accessible units?
No, 1645 Townview Lane does not have accessible units.
Does 1645 Townview Lane have units with dishwashers?
Yes, 1645 Townview Lane has units with dishwashers.
Does 1645 Townview Lane have units with air conditioning?
No, 1645 Townview Lane does not have units with air conditioning.
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