All apartments in Douglasville
Find more places like 9923 Mancunian Way.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Douglasville, GA
/
9923 Mancunian Way
Last updated May 29 2020 at 11:07 AM

9923 Mancunian Way

9923 Mancunian Way · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Douglasville
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

9923 Mancunian Way, Douglasville, GA 30135

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
playground
pool
garage
internet access
BEAUTIFUL CRAFTSMAN LOCATED IN THE AWARD WINNING TRIBUTARY COMMUNITY! THIS HOME FEATURES 4 BEDROOMS AND 3.5 BATHS! OPEN FLOOR PLAN WITH TONS OF NATURAL LIGHT! VERY SPACIOUS KITCHEN WITH LOTS OF COUNTER SPACE AND CABINETS! BEAUTIFUL HARDWOODS THROUGHOUT MAIN LEVEL! MASTER BEDROOM ON MAIN WITH A LARGE WALK-IN CLOSET AND FRENCH DOORS TO PRIVATE BACK YARD! RENT INCLUDES CABLE, INTERNET AND ALL AMENITIES! 2 POOLS, STATE OF THE ART GYM, PLAYGROUNDS, WALKING TRAILS AND MUCH MORE!! 20 MINS TO DOWNTOWN ATLANTA AND AIRPORT!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9923 Mancunian Way have any available units?
9923 Mancunian Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Douglasville, GA.
How much is rent in Douglasville, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Douglasville Rent Report.
What amenities does 9923 Mancunian Way have?
Some of 9923 Mancunian Way's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9923 Mancunian Way currently offering any rent specials?
9923 Mancunian Way is not currently offering any rent specials.
Is 9923 Mancunian Way pet-friendly?
No, 9923 Mancunian Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglasville.
Does 9923 Mancunian Way offer parking?
Yes, 9923 Mancunian Way offers parking.
Does 9923 Mancunian Way have units with washers and dryers?
No, 9923 Mancunian Way does not offer units with in unit laundry.
Does 9923 Mancunian Way have a pool?
Yes, 9923 Mancunian Way has a pool.
Does 9923 Mancunian Way have accessible units?
No, 9923 Mancunian Way does not have accessible units.
Does 9923 Mancunian Way have units with dishwashers?
Yes, 9923 Mancunian Way has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Helpful Articles
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
Change of Address Checklist: Everyone to Notify
Forms Needed to Rent an Apartment
12 Questions To Ask When Renting An Apartment
How to Negotiate Rent With Your Landlord or a Property Management Company
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Lakeside at Arbor Place
3000 Highway 5
Douglasville, GA 30135
Stewarts Mill
3421 W Stewarts Mill Rd
Douglasville, GA 30135
Place at Midway
2281 Midway Rd
Douglasville, GA 30135
Brook Valley
3492 Highway 5
Douglasville, GA 30135
One Rocky Ridge
1 Rocky Ridge Blvd
Douglasville, GA 30134

Similar Pages

Douglasville 1 BedroomsDouglasville 2 Bedrooms
Douglasville Apartments with GymDouglasville Pet Friendly Places
Douglasville Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAlpharetta, GASmyrna, GAJohns Creek, GADuluth, GALawrenceville, GADunwoody, GAKennesaw, GA
Newnan, GADecatur, GAStockbridge, GAMcDonough, GAWoodstock, GAPeachtree City, GATucker, GAConyers, GAEast Point, GASuwanee, GAChamblee, GA
North Decatur, GAAcworth, GANorth Druid Hills, GACollege Park, GAVinings, GAMilton, GALithia Springs, GACartersville, GALaGrange, GADoraville, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
LaGrange CollegeLife University
Morehouse College