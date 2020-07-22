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3022 Creekbend Overlook
Last updated July 11 2020 at 10:30 AM

3022 Creekbend Overlook

3022 Creekbend Overlook · No Longer Available
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Location

3022 Creekbend Overlook, Douglas County, GA 30135
Anneewakee Trails

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
playground
pool
hot tub
tennis court
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HOA AMENITIES ARE NOT INCLUDED THIS HOME!

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THIS HOME IS OCCUPIED PLEASE DO NOT DRIVE UP TO PROPERTY, WALK AROUND HOME OR KNOCK ON DOOR.
THIS PRICE IS FOR A 2 YEAR LEASE. A 1 YEAR LEASE IS $50.00 ADDITIONAL EACH MONTH.

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NEW MANCHESTER ELEMENTARY
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NEW MANCHESTER HIGH

REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
8. Dispoossessory (to be discussed)
9. Must have good verifiable rental history
10. We do not offer short term lease.
*Applications are non-refundable

*Application fees are non-refundable

CALL FOR EASY APPOINTMENT!!

HERITAGE HOME RENTALS
8329 OFFICE PARK DRIVE
DOUGLASVILLE, GA 30135
678-540-8650 ( OFFICE )
678-540-8602 ( FAX )
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE3791594)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3022 Creekbend Overlook have any available units?
3022 Creekbend Overlook doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Douglas County, GA.
What amenities does 3022 Creekbend Overlook have?
Some of 3022 Creekbend Overlook's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3022 Creekbend Overlook currently offering any rent specials?
3022 Creekbend Overlook is not currently offering any rent specials.
Is 3022 Creekbend Overlook pet-friendly?
No, 3022 Creekbend Overlook is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglas County.
Does 3022 Creekbend Overlook offer parking?
No, 3022 Creekbend Overlook does not offer parking.
Does 3022 Creekbend Overlook have units with washers and dryers?
No, 3022 Creekbend Overlook does not offer units with in unit laundry.
Does 3022 Creekbend Overlook have a pool?
Yes, 3022 Creekbend Overlook has a pool.
Does 3022 Creekbend Overlook have accessible units?
No, 3022 Creekbend Overlook does not have accessible units.
Does 3022 Creekbend Overlook have units with dishwashers?
Yes, 3022 Creekbend Overlook has units with dishwashers.
Does 3022 Creekbend Overlook have units with air conditioning?
No, 3022 Creekbend Overlook does not have units with air conditioning.
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