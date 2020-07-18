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442 Wallis Farm Way
Last updated July 14 2020 at 9:35 PM

442 Wallis Farm Way

442 Wallis Farm Way · (770) 591-0799
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

442 Wallis Farm Way, Cobb County, GA 30064

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,895

4 Bed · 4 Bath · 3221 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 442 Wallis Farm Way have any available units?
442 Wallis Farm Way has a unit available for $2,895 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 442 Wallis Farm Way have?
Some of 442 Wallis Farm Way's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 442 Wallis Farm Way currently offering any rent specials?
442 Wallis Farm Way is not currently offering any rent specials.
Is 442 Wallis Farm Way pet-friendly?
No, 442 Wallis Farm Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cobb County.
Does 442 Wallis Farm Way offer parking?
Yes, 442 Wallis Farm Way offers parking.
Does 442 Wallis Farm Way have units with washers and dryers?
No, 442 Wallis Farm Way does not offer units with in unit laundry.
Does 442 Wallis Farm Way have a pool?
Yes, 442 Wallis Farm Way has a pool.
Does 442 Wallis Farm Way have accessible units?
No, 442 Wallis Farm Way does not have accessible units.
Does 442 Wallis Farm Way have units with dishwashers?
Yes, 442 Wallis Farm Way has units with dishwashers.
Does 442 Wallis Farm Way have units with air conditioning?
Yes, 442 Wallis Farm Way has units with air conditioning.
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