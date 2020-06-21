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Augusta, GA
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605 Carlton Drive
Last updated June 17 2020 at 5:31 AM

605 Carlton Drive

605 Carlton Drive · No Longer Available
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Location

605 Carlton Drive, Augusta, GA 30909
West Augusta

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
carport
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
carport
parking
THIS HAS LARGE OPEN SPACES WITH WOOD FLOORS, LARGE KITCHEN/EAT-IN AREA, LAUNDRY AREA WITH WASHER/DRYER, REFRIGERATOR, DISHWASHER, SMOOTH-TOP OVEN/STOVE, FENCED YARD, PATIO AREA AND ATTACHED CARPORT. FANTASTIC LOCATION AND MUST SEE TO APPRECIATE! PERFECT FOR THE MEDICAL & MILITARY COMMUNITY. ONLY 15 MIN TO AU HEALTH, VA, UNIVERSITY HOSPITAL, DONWTOWN, FORT GORDON AND 5 MIN TO AU SUMMERVILLE. HIGHLY CENTRALLY LACATED AREA. NO SMOKING! NO TO MOST PETS(MAY CONSIDER SMALLER PETS WITH PET DEPOSIT, APPROVED ON CASE BY CASE BASIS PER OWNER).. LANDSCAPING IS PAID FOR BY OWNER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 605 Carlton Drive have any available units?
605 Carlton Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Augusta, GA.
How much is rent in Augusta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Augusta Rent Report.
What amenities does 605 Carlton Drive have?
Some of 605 Carlton Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 605 Carlton Drive currently offering any rent specials?
605 Carlton Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 605 Carlton Drive pet-friendly?
Yes, 605 Carlton Drive is pet friendly.
Does 605 Carlton Drive offer parking?
Yes, 605 Carlton Drive does offer parking.
Does 605 Carlton Drive have units with washers and dryers?
Yes, 605 Carlton Drive offers units with in unit laundry.
Does 605 Carlton Drive have a pool?
No, 605 Carlton Drive does not have a pool.
Does 605 Carlton Drive have accessible units?
No, 605 Carlton Drive does not have accessible units.
Does 605 Carlton Drive have units with dishwashers?
Yes, 605 Carlton Drive has units with dishwashers.
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