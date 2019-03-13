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Westchester, FL
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9700 NW 84TH AVE
Last updated March 13 2019 at 4:22 PM

9700 NW 84TH AVE

9700 Southwest 84th Avenue · (305) 588-1289
COVID-19 Update
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Location

9700 Southwest 84th Avenue, Westchester, FL 33155
Westchester

Price and availability

VERIFIED over 1 year AGO

3 Bedrooms

Unit 15 · Avail. now

$2,800

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3 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
new construction
stainless steel
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
new construction
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SEC DEPOSIT, 1 ADVANCE RENT,1 LAST MONTH DEPOSIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9700 NW 84TH AVE have any available units?
9700 NW 84TH AVE has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9700 NW 84TH AVE have?
Some of 9700 NW 84TH AVE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9700 NW 84TH AVE currently offering any rent specials?
9700 NW 84TH AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 9700 NW 84TH AVE pet-friendly?
No, 9700 NW 84TH AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Westchester.
Does 9700 NW 84TH AVE offer parking?
No, 9700 NW 84TH AVE does not offer parking.
Does 9700 NW 84TH AVE have units with washers and dryers?
Yes, 9700 NW 84TH AVE offers units with in unit laundry.
Does 9700 NW 84TH AVE have a pool?
No, 9700 NW 84TH AVE does not have a pool.
Does 9700 NW 84TH AVE have accessible units?
No, 9700 NW 84TH AVE does not have accessible units.
Does 9700 NW 84TH AVE have units with dishwashers?
Yes, 9700 NW 84TH AVE has units with dishwashers.
Does 9700 NW 84TH AVE have units with air conditioning?
No, 9700 NW 84TH AVE does not have units with air conditioning.
Have a question for 9700 NW 84TH AVE?
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