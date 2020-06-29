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9209 Tudor Dr
Last updated May 29 2020 at 11:08 AM

9209 Tudor Dr

9209 Tudor Drive · No Longer Available
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Location

9209 Tudor Drive, Town 'n' Country, FL 33615

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
parking
pool
racquetball court
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
pool
racquetball court
guest parking
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9209 Tudor Dr have any available units?
9209 Tudor Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Town 'n' Country, FL.
What amenities does 9209 Tudor Dr have?
Some of 9209 Tudor Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9209 Tudor Dr currently offering any rent specials?
9209 Tudor Dr is not currently offering any rent specials.
Is 9209 Tudor Dr pet-friendly?
Yes, 9209 Tudor Dr is pet friendly.
Does 9209 Tudor Dr offer parking?
Yes, 9209 Tudor Dr offers parking.
Does 9209 Tudor Dr have units with washers and dryers?
Yes, 9209 Tudor Dr offers units with in unit laundry.
Does 9209 Tudor Dr have a pool?
Yes, 9209 Tudor Dr has a pool.
Does 9209 Tudor Dr have accessible units?
No, 9209 Tudor Dr does not have accessible units.
Does 9209 Tudor Dr have units with dishwashers?
No, 9209 Tudor Dr does not have units with dishwashers.
Does 9209 Tudor Dr have units with air conditioning?
No, 9209 Tudor Dr does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
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