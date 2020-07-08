All apartments in Town 'n' Country
Find more places like 4712 Stonepointe Pl..
How many bedrooms do you need?
Home
/
Town 'n' Country, FL
/
4712 Stonepointe Pl.
Last updated April 29 2020 at 3:41 PM

4712 Stonepointe Pl.

4712 Stonepointe Place · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Town 'n' Country
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

4712 Stonepointe Place, Town 'n' Country, FL 33634

Amenities

garbage disposal
dishwasher
pet friendly
parking
fireplace
range
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
garbage disposal
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
TOWN & COUNTRY AREA FEATURING LARGE LIVING SPACES AND BEDROOMS!!EACH BEDROOM HAS ITS OWN FULL BATHROOM!! HALF BATH LOCATED ON GROUND FLOOR. LIVING ROOM FEATURES FULLY FUNCTIONAL FIREPLACE GREAT FOR WHEN IT GETS COLD IN THE WINTER!! KITCHEN FEATURES A SMALL BREAKFAST NOOK, DISHWASHER, GARBAGE DISPOSAL, RANGE AND REFRIGERATOR!! THIS UNIT ALSO COMES WITH A WASHING MACHINE AND HOOK UP FOR YOUR DRYER!! PARKING SPACES FOR TWO VEHICLES LOCATED AT THE BACK OF THE PROPERTY!! UNIT HAS A PLACE TO STORE THINGS AND IS GUARDED WITH A SIX FOOT PRIVACY FENCE!! CENTRALLY LOCATED IN TAMPA WITH EASY ACCESS TO THE ENTIRE BAY AREA. YOU DON'T WANT TO MISS OUT ON THIS!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4712 Stonepointe Pl. have any available units?
4712 Stonepointe Pl. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Town 'n' Country, FL.
What amenities does 4712 Stonepointe Pl. have?
Some of 4712 Stonepointe Pl.'s amenities include garbage disposal, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4712 Stonepointe Pl. currently offering any rent specials?
4712 Stonepointe Pl. is not currently offering any rent specials.
Is 4712 Stonepointe Pl. pet-friendly?
Yes, 4712 Stonepointe Pl. is pet friendly.
Does 4712 Stonepointe Pl. offer parking?
Yes, 4712 Stonepointe Pl. offers parking.
Does 4712 Stonepointe Pl. have units with washers and dryers?
No, 4712 Stonepointe Pl. does not offer units with in unit laundry.
Does 4712 Stonepointe Pl. have a pool?
No, 4712 Stonepointe Pl. does not have a pool.
Does 4712 Stonepointe Pl. have accessible units?
No, 4712 Stonepointe Pl. does not have accessible units.
Does 4712 Stonepointe Pl. have units with dishwashers?
Yes, 4712 Stonepointe Pl. has units with dishwashers.
Does 4712 Stonepointe Pl. have units with air conditioning?
No, 4712 Stonepointe Pl. does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
Helpful Articles
Tips for Apartment Hunting with a Significant Other
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
How to Negotiate Rent With Your Landlord or a Property Management Company
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Citrus Run Apartments
8870 W Waters Ave
Town 'n' Country, FL 33615
Rocky Creek Apartment Homes
6820 W Hillsborough Ave
Town 'n' Country, FL 33634
Bayvue
5902 Memorial Hwy
Town 'n' Country, FL 33615
Camden Bay
11302 W Hillsborough Ave
Town 'n' Country, FL 33635

Similar Pages

Town 'n' Country 1 BedroomsTown 'n' Country 2 Bedrooms
Town 'n' Country Apartments with PoolTown 'n' Country Dog Friendly Apartments
Town 'n' Country Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLBradenton, FLLakeland, FLSarasota, FLRiverview, FL
Largo, FLPalm Harbor, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FLDunedin, FLPlant City, FLSpring Hill, FLLutz, FL
Land O' Lakes, FLTemple Terrace, FLTarpon Springs, FLValrico, FLEgypt Lake-Leto, FLSeminole, FLCarrollwood, FLTrinity, FL

Nearby Neighborhoods

Town N County Park

Apartments Near Colleges

Florida Southern CollegeRingling College of Art and Design
University of South Florida-Main CampusAltierus Career College-Tampa
University of South Florida-St Petersburg