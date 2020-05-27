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1539 Isabel Ct
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1539 Isabel Ct

1539 Isabel Court · No Longer Available
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Location

1539 Isabel Court, Tallahassee, FL 32303
Los Robles

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
parking
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
1539 Isabel Ct Available 08/01/20 1539 Isabel Ct - WAIVED SECURITY DEPOSIT - AWESOME HOME IN THE LOS ROBLES NEIGHBORHOOD IN MIDTOWN TALLAHASSEE, THIS HOME WAS BUILT IN 1936 AND HAS BEEN UPDATED SINCE BUT STILL HAS THAT OLD SCHOOL CHARM. THIS HOME FEATURES 2 CENTRAL HVAC UNITS, HARDWOOD FLOORING, NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, GLASS TILE, FIREPLACE, FENCED YARD, HUGE DECK, CEILING FANS, BONUS ROOM/STUDY ROOM, 2 PARKING AREAS AND IS WALKING DISTANCE TO LAKE ELLA! AVAILABLE IN AUGUST!

(RLNE5851525)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1539 Isabel Ct have any available units?
1539 Isabel Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tallahassee, FL.
How much is rent in Tallahassee, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tallahassee Rent Report.
What amenities does 1539 Isabel Ct have?
Some of 1539 Isabel Ct's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1539 Isabel Ct currently offering any rent specials?
1539 Isabel Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 1539 Isabel Ct pet-friendly?
No, 1539 Isabel Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tallahassee.
Does 1539 Isabel Ct offer parking?
Yes, 1539 Isabel Ct does offer parking.
Does 1539 Isabel Ct have units with washers and dryers?
No, 1539 Isabel Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 1539 Isabel Ct have a pool?
No, 1539 Isabel Ct does not have a pool.
Does 1539 Isabel Ct have accessible units?
No, 1539 Isabel Ct does not have accessible units.
Does 1539 Isabel Ct have units with dishwashers?
No, 1539 Isabel Ct does not have units with dishwashers.
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