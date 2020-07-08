All apartments in St. Cloud
Find more places like 3890 Creek Bed Cir.
How many bedrooms do you need?
Home
/
St. Cloud, FL
/
3890 Creek Bed Cir
Last updated January 1 2020 at 5:44 AM

3890 Creek Bed Cir

3890 Creek Bed Circle · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
St. Cloud
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Pool
See all
2 Bedrooms
See all

Location

3890 Creek Bed Circle, St. Cloud, FL 34769

Amenities

w/d hookup
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
granite counters
hardwood floors
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
COME SEE THIS FANTASTIC 3 BEDROOM 2 BATH HOME IN QUIET BLACKBERRY CREEK IN ST CLOUD. INSIDE, THIS HOME HAS VAULTED CEILINGS, A SPLIT PLAN OPEN LAYAOUT WITH WOOD FLOORS IN THE LIVING AREA, PLUSH CARPET IN THE BEDROOMS AND TILE IN THE KITCHEN AND BATHS. KITCHEN IS UPDATED WITH GRANITE COUNTERTOPS, FRENCH DOOR REFRIGERATOR, RANGE, MICROHOOD AND FULL SIZE PANTRY. OUTSIDE, THIS PROPERTY FEATURES A 2 CAR GARAGE, IS REAR PRIVACY FENCED, AND IS BEAUTIFULLY LANDSCAPED AND RENT INCLUDES LAWN CARE. COME HOME FOR THE HOLIDAYS! HURRY THIS ONE WON'T LAST LONG.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3890 Creek Bed Cir have any available units?
3890 Creek Bed Cir doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Cloud, FL.
How much is rent in St. Cloud, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Cloud Rent Report.
What amenities does 3890 Creek Bed Cir have?
Some of 3890 Creek Bed Cir's amenities include w/d hookup, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3890 Creek Bed Cir currently offering any rent specials?
3890 Creek Bed Cir is not currently offering any rent specials.
Is 3890 Creek Bed Cir pet-friendly?
No, 3890 Creek Bed Cir is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Cloud.
Does 3890 Creek Bed Cir offer parking?
Yes, 3890 Creek Bed Cir offers parking.
Does 3890 Creek Bed Cir have units with washers and dryers?
No, 3890 Creek Bed Cir does not offer units with in unit laundry.
Does 3890 Creek Bed Cir have a pool?
No, 3890 Creek Bed Cir does not have a pool.
Does 3890 Creek Bed Cir have accessible units?
No, 3890 Creek Bed Cir does not have accessible units.
Does 3890 Creek Bed Cir have units with dishwashers?
No, 3890 Creek Bed Cir does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Helpful Articles
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
When is the Best Time to Rent an Apartment?
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
What Makes Your Apartment Cost More?
11 Questions to Ask Potential Roommates
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Soleil Blu Luxury
527 Neptune Bay Cir
St. Cloud, FL 34769

Similar Pages

St. Cloud 2 BedroomsSt. Cloud Apartments with Balcony
St. Cloud Apartments with PoolSt. Cloud Dog Friendly Apartments
St. Cloud Furnished Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Orlando, FLMelbourne, FLLakeland, FLKissimmee, FLPalm Bay, FLAltamonte Springs, FLSanford, FLWinter Park, FLAlafaya, FLWinter Garden, FLClermont, FLOcoee, FL
Oviedo, FLCasselberry, FLWinter Springs, FLMaitland, FLPlant City, FLWinter Haven, FLHorizon West, FLDeLand, FLOak Ridge, FLCelebration, FLDoctor Phillips, FLLeesburg, FL
Bartow, FLHunters Creek, FLViera West, FLLockhart, FLAzalea Park, FLMount Dora, FLGoldenrod, FLDavenport, FLHighland City, FLOrange City, FLFern Park, FLHeathrow, FL

Apartments Near Colleges

Lake-Sumter State CollegeFlorida Institute of Technology
Florida Southern CollegeOrange Technical College-Mid Florida Campus
Orange Technical College-Orlando Campus