All apartments in South Miami
Find more places like 6001 SW 70th St.
How many bedrooms do you need?
Home
/
South Miami, FL
/
6001 SW 70th St
Last updated July 20 2020 at 8:29 PM

6001 SW 70th St

6001 Southwest 70th Street · (305) 332-1402
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
South Miami
See all
Apartments with Gyms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedroom Apartments
See all

Location

6001 Southwest 70th Street, South Miami, FL 33143
South Miami

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 114 · Avail. now

$1,800

2 Bed · 1 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
gym
pool
internet cafe
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
internet cafe
gym
pool
bbq/grill
internet access
BEAUTIFUL CONDO IN SOUTH MIAMI, RIGHT NEXT TO CORAL GABLES, SUNSET PLACE & DADELAND MALL. WALK TO SOUTH MIAMI HOSPITAL, LARKIN HOSPITAL & SUNSET PLACE MALL. LIVE IN A RESORT-LIKE ENVIRONMENT. WALK TO METRO STATION, NEXT STOP GOING NORTH WILL DROP YOU OFF IN FRONT OF U OF MIAMI. BUILDING AMENITIES INCLUDE SPACIOUS TROPICAL GARDEN, POOL AREA WITH GAZEBO & TANNING DECK, OUTDOOR GRILLS, GYM, POOL ROOM, MEDITATION GARDEN, PARTY ROOM, INTERNET CAFÉ, 24/7, W/BUILDING ACCESS CARD, MGMENT ON SITE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6001 SW 70th St have any available units?
6001 SW 70th St has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6001 SW 70th St have?
Some of 6001 SW 70th St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6001 SW 70th St currently offering any rent specials?
6001 SW 70th St is not currently offering any rent specials.
Is 6001 SW 70th St pet-friendly?
No, 6001 SW 70th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in South Miami.
Does 6001 SW 70th St offer parking?
No, 6001 SW 70th St does not offer parking.
Does 6001 SW 70th St have units with washers and dryers?
Yes, 6001 SW 70th St offers units with in unit laundry.
Does 6001 SW 70th St have a pool?
Yes, 6001 SW 70th St has a pool.
Does 6001 SW 70th St have accessible units?
No, 6001 SW 70th St does not have accessible units.
Does 6001 SW 70th St have units with dishwashers?
Yes, 6001 SW 70th St has units with dishwashers.
Does 6001 SW 70th St have units with air conditioning?
No, 6001 SW 70th St does not have units with air conditioning.
Interested in 6001 SW 70th St?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Red Road Commons Apartment Homes
6620 SW 57th Ave
South Miami, FL 33143

Similar Pages

South Miami 1 Bedroom ApartmentsSouth Miami 2 Bedroom ApartmentsSouth Miami Apartments with Gyms
South Miami Dog Friendly ApartmentsSouth Miami Studio Apartments
Miami-Dade County ApartmentsPalm Beach County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLDavie, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FLHialeah, FLHollywood, FL
Sunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLCoral Gables, FLTamarac, FLKey Largo, FLBay Harbor Islands, FLSurfside, FLMiami Lakes, FLRichmond Heights, FLLeisure City, FL
Bal Harbour, FLLauderdale-by-the-Sea, FLCoral Terrace, FLKey Biscayne, FLWest Little River, FLWest Park, FLPrinceton, FLGoulds, FLWestchester, FLPinecrest, FLSouth Miami Heights, FLGladeview, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity