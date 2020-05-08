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90 VIVANTE BOULEVARD
Last updated May 8 2020 at 10:12 PM

90 VIVANTE BOULEVARD

90 Vivante Boulevard · (941) 979-2982
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Location

90 Vivante Boulevard, Punta Gorda, FL 33950

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 402 · Avail. now

$2,000

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1803 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
gym
pool
ceiling fan
playground
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
elevator
gym
playground
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pool table
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 90 VIVANTE BOULEVARD have any available units?
90 VIVANTE BOULEVARD has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 90 VIVANTE BOULEVARD have?
Some of 90 VIVANTE BOULEVARD's amenities include in unit laundry, dishwasher, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 90 VIVANTE BOULEVARD currently offering any rent specials?
90 VIVANTE BOULEVARD isn't currently offering any rent specials.
Is 90 VIVANTE BOULEVARD pet-friendly?
No, 90 VIVANTE BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Punta Gorda.
Does 90 VIVANTE BOULEVARD offer parking?
No, 90 VIVANTE BOULEVARD does not offer parking.
Does 90 VIVANTE BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 90 VIVANTE BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 90 VIVANTE BOULEVARD have a pool?
Yes, 90 VIVANTE BOULEVARD has a pool.
Does 90 VIVANTE BOULEVARD have accessible units?
No, 90 VIVANTE BOULEVARD does not have accessible units.
Does 90 VIVANTE BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 90 VIVANTE BOULEVARD has units with dishwashers.
Does 90 VIVANTE BOULEVARD have units with air conditioning?
No, 90 VIVANTE BOULEVARD does not have units with air conditioning.
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