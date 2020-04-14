All apartments in Port St. Lucie
Find more places like 11252 SW Kingslake Circle.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Port St. Lucie, FL
/
11252 SW Kingslake Circle
Last updated June 13 2020 at 3:41 AM

11252 SW Kingslake Circle

11252 SW Kingslake Circle · (888) 534-1116
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Port St. Lucie
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Gym
See all

Location

11252 SW Kingslake Circle, Port St. Lucie, FL 34987
Town Park at Tradition

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,600

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 2472 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
basketball court
gym
parking
playground
pool
garage
tennis court
TERRIFIC 2-STORY, 4BR+OFFICE (5TH BEDROOM), 3 BATH BEAUTY WITH LARGE FENCED BACKYARD. NO CARPET! TILE & BRAND NEW FLOORING THROUGH-OUT. KITCHEN FEATURES WOOD CABINETS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, CENTER ISLAND WITH EATING BAR & A CHARMING BREAKFAST AREA. KITCHEN OVERLOOKS AN OVER-SIZED GREAT ROOM W/SLIDING DOORS THAT OPEN TO A COVERED PATIO & THAT WONDERFUL FENCED YARD. GENEROUS-SIZED MASTER SUITE ON THE FIRST FLOOR OFFERS 2 WALK-IN CLOSETS. DUAL SINKS, VANITY, TUB & LARGE SHOWER IN THE MASTER BATH. ADDITIONAL BEDROOM PLUS OFFICE/5TH BEDROOM ON FIRST FLOOR. UPSTAIRS FIND 2 BEDROOMS, BATH & LOFT AREA. NEWLY PAINTED, WELL MAINTAINED. TOWN PARK OFFERS A LARGE COMMUNITY POOL W/ CABANAS, PLAYGROUND, TENNIS, BASKETBALL & EXERCISE ROOM. ENJOY LIVING IN THE CHARMING TOWN OF TRADITION.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11252 SW Kingslake Circle have any available units?
11252 SW Kingslake Circle has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Port St. Lucie, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Port St. Lucie Rent Report.
What amenities does 11252 SW Kingslake Circle have?
Some of 11252 SW Kingslake Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11252 SW Kingslake Circle currently offering any rent specials?
11252 SW Kingslake Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 11252 SW Kingslake Circle pet-friendly?
No, 11252 SW Kingslake Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Port St. Lucie.
Does 11252 SW Kingslake Circle offer parking?
Yes, 11252 SW Kingslake Circle does offer parking.
Does 11252 SW Kingslake Circle have units with washers and dryers?
Yes, 11252 SW Kingslake Circle offers units with in unit laundry.
Does 11252 SW Kingslake Circle have a pool?
Yes, 11252 SW Kingslake Circle has a pool.
Does 11252 SW Kingslake Circle have accessible units?
No, 11252 SW Kingslake Circle does not have accessible units.
Does 11252 SW Kingslake Circle have units with dishwashers?
Yes, 11252 SW Kingslake Circle has units with dishwashers.
Have a question for 11252 SW Kingslake Circle?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Kitterman Woods
6600 Woods Island Cir
Port St. Lucie, FL 34952
Atlantic at Tradition
10297 SW Village Pkwy
Port St. Lucie, FL 34987
Terraces on the Square
2051 SE Hillmoor Dr
Port St. Lucie, FL 34952
Sanctuary at Winterlakes
5410 NW Rabbit Run
Port St. Lucie, FL 34986
Atlantic Palms at Tradition
11349 Southwest Discovery Way
Port St. Lucie, FL 34987
Springs at Tradition
11200 Southwest Village Court
Port St. Lucie, FL 34987

Similar Pages

Port St. Lucie 1 BedroomsPort St. Lucie 2 Bedrooms
Port St. Lucie Apartments with BalconyPort St. Lucie Apartments with Pool
Port St. Lucie Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

West Palm Beach, FLBoynton Beach, FLMelbourne, FLDelray Beach, FLPalm Bay, FLPalm Beach Gardens, FLWellington, FLJupiter, FL
Lake Worth, FLRoyal Palm Beach, FLFort Pierce, FLPalm Springs, FLWest Melbourne, FLRiviera Beach, FLLantana, FLStuart, FL
Palm Beach, FLNorth Palm Beach, FLJensen Beach, FLLake Park, FLJuno Beach, FLIndialantic, FLSebastian, FLLakewood Park, FL

Apartments Near Colleges

Florida Institute of Technology
Palm Beach Atlantic University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity