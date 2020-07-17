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6101 Old Court Road
Last updated July 10 2020 at 11:46 PM

6101 Old Court Road

6101 Old Court Road · (561) 501-8534
COVID-19 Update
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Location

6101 Old Court Road, Palm Beach County, FL 33433

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 139 · Avail. now

$2,000

3 Bed · 2 Bath · 1832 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pool
air conditioning
tennis court
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6101 Old Court Road have any available units?
6101 Old Court Road has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6101 Old Court Road have?
Some of 6101 Old Court Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6101 Old Court Road currently offering any rent specials?
6101 Old Court Road is not currently offering any rent specials.
Is 6101 Old Court Road pet-friendly?
No, 6101 Old Court Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 6101 Old Court Road offer parking?
No, 6101 Old Court Road does not offer parking.
Does 6101 Old Court Road have units with washers and dryers?
Yes, 6101 Old Court Road offers units with in unit laundry.
Does 6101 Old Court Road have a pool?
Yes, 6101 Old Court Road has a pool.
Does 6101 Old Court Road have accessible units?
No, 6101 Old Court Road does not have accessible units.
Does 6101 Old Court Road have units with dishwashers?
Yes, 6101 Old Court Road has units with dishwashers.
Does 6101 Old Court Road have units with air conditioning?
Yes, 6101 Old Court Road has units with air conditioning.
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