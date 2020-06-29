5243 Europa Drive

Amenities
YOU MUST SEE THIS INCREDIBLE GRANDI IN THE VILLAGE KNOWN AS CARRARA!!!THIS GREAT HOME IS SITUATED SO THAT THE EXPOSURE IS SOUTH, & THE PATIO IS VERY BALMY WHEN YOU SIT & TAKE A SIESTA. THE VIEW ACROSS THE STREET IS THE END OF THE LAKE & THE WILD LIFE IS PROLIFIC. THE BIRDS ALONE HAS TO BE SENT TO AN AVIARY TO BE RECOGNIZED!! YOU HAVE A PARKING SPACE RIGHT IN FRONT OF THE APARTMENT. QUITE CONVENIENT.YOU ARE ONLY 10-12 MINUTES FROM THE BEACH. PLATINA HAS A GUARD GATED COMMUNITY, THERE ARE BOTH TENNIS & PICKLEBALL COURTS. THEY HAVE A NEW MULTI MILLION DOLLAR CLUBHOUSE. THE CAFE IS BEING GIVEN A NEW KITCHEN. ALSO INCLUDED ARE BASKETBALL, RAQUITBALL , A SAUNA & WHIRLPOOL& OF COURSE A KILN FOR ARTS & CRAFTS 2 GYMS, & LET ME NOT FORGET BILLIARDS & COMPUTER ROOM WITH EQUIPMENT & LOTSMO