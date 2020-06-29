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Palm Beach County, FL
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5243 Europa Drive
Last updated July 8 2020 at 10:44 AM

5243 Europa Drive

5243 Europa Drive · (561) 853-5300
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

5243 Europa Drive, Palm Beach County, FL 33437

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit N · Avail. now

$2,875

3 Bed · 2 Bath · 1657 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
basketball court
clubhouse
elevator
parking
pool
pool table
sauna
tennis court
YOU MUST SEE THIS INCREDIBLE GRANDI IN THE VILLAGE KNOWN AS CARRARA!!!THIS GREAT HOME IS SITUATED SO THAT THE EXPOSURE IS SOUTH, & THE PATIO IS VERY BALMY WHEN YOU SIT & TAKE A SIESTA. THE VIEW ACROSS THE STREET IS THE END OF THE LAKE & THE WILD LIFE IS PROLIFIC. THE BIRDS ALONE HAS TO BE SENT TO AN AVIARY TO BE RECOGNIZED!! YOU HAVE A PARKING SPACE RIGHT IN FRONT OF THE APARTMENT. QUITE CONVENIENT.YOU ARE ONLY 10-12 MINUTES FROM THE BEACH. PLATINA HAS A GUARD GATED COMMUNITY, THERE ARE BOTH TENNIS & PICKLEBALL COURTS. THEY HAVE A NEW MULTI MILLION DOLLAR CLUBHOUSE. THE CAFE IS BEING GIVEN A NEW KITCHEN. ALSO INCLUDED ARE BASKETBALL, RAQUITBALL , A SAUNA & WHIRLPOOL& OF COURSE A KILN FOR ARTS & CRAFTS 2 GYMS, & LET ME NOT FORGET BILLIARDS & COMPUTER ROOM WITH EQUIPMENT & LOTSMO

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5243 Europa Drive have any available units?
5243 Europa Drive has a unit available for $2,875 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5243 Europa Drive have?
Some of 5243 Europa Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5243 Europa Drive currently offering any rent specials?
5243 Europa Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5243 Europa Drive pet-friendly?
No, 5243 Europa Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 5243 Europa Drive offer parking?
Yes, 5243 Europa Drive offers parking.
Does 5243 Europa Drive have units with washers and dryers?
Yes, 5243 Europa Drive offers units with in unit laundry.
Does 5243 Europa Drive have a pool?
Yes, 5243 Europa Drive has a pool.
Does 5243 Europa Drive have accessible units?
No, 5243 Europa Drive does not have accessible units.
Does 5243 Europa Drive have units with dishwashers?
Yes, 5243 Europa Drive has units with dishwashers.
Does 5243 Europa Drive have units with air conditioning?
No, 5243 Europa Drive does not have units with air conditioning.
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