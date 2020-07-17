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Palm Beach County, FL
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3654 Via Poinciana
Last updated June 20 2020 at 7:13 AM

3654 Via Poinciana

3654 Via Poinciana · (561) 371-9661
COVID-19 Update
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Location

3654 Via Poinciana, Palm Beach County, FL 33467
Poinciana Place

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 203 · Avail. now

$975

1 Bed · 1 Bath · 719 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
gym
pool
pool table
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
pool table
internet access
tennis court
ANNUAL RENTAL IN AN AGE RESTRICTED COMMUNITY, NO PETS. CLEAN, FULLY EQUIPPED WITH WASHER/DRYER & A DESIRABLE SOUTHERN EXPOSURE ON THE SCREENED BALCONY WITH BEAUTIFUL GOLF VIEWS. EAT-IN KITCHEN, NO CARPETING.CONVENIENTLY LOCATED WITH THE SUBDIVISION POOL ACROSS THE STREET (IN FRONT OF OXFORD BLDG) & AN ADDITIONAL POOL ALSO ACROSS THE STREET AT THE CLUBHOUSE WITH TENNIS,, PAY-AS-YOU-PLAY GOLF, GYM, MEL'S BISTRO & ENTERTAINMENT, CLASSES,TRIPS, LIBRARY, BILLIARDS & MORE! RENT INCLUDES WATER,SEWER,CABLE TV, WI-FI, MASTER INSURANCE, RECREATIONAL FACILITIES AS PROVIDED BY THE CONDO ASSO.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3654 Via Poinciana have any available units?
3654 Via Poinciana has a unit available for $975 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3654 Via Poinciana have?
Some of 3654 Via Poinciana's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3654 Via Poinciana currently offering any rent specials?
3654 Via Poinciana is not currently offering any rent specials.
Is 3654 Via Poinciana pet-friendly?
No, 3654 Via Poinciana is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 3654 Via Poinciana offer parking?
No, 3654 Via Poinciana does not offer parking.
Does 3654 Via Poinciana have units with washers and dryers?
Yes, 3654 Via Poinciana offers units with in unit laundry.
Does 3654 Via Poinciana have a pool?
Yes, 3654 Via Poinciana has a pool.
Does 3654 Via Poinciana have accessible units?
No, 3654 Via Poinciana does not have accessible units.
Does 3654 Via Poinciana have units with dishwashers?
Yes, 3654 Via Poinciana has units with dishwashers.
Does 3654 Via Poinciana have units with air conditioning?
No, 3654 Via Poinciana does not have units with air conditioning.
Interested in 3654 Via Poinciana?
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