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North Bay Village, FL
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7918 Harbor Island Dr
Last updated June 1 2020 at 10:49 PM

7918 Harbor Island Dr

7918 Harbor Island Dr · (305) 699-2683
COVID-19 Update
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Location

7918 Harbor Island Dr, North Bay Village, FL 33141
North Bay Village

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 310 · Avail. now

$3,325

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
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gym
parking
pool
sauna
valet service
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7918 Harbor Island Dr have any available units?
7918 Harbor Island Dr has a unit available for $3,325 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7918 Harbor Island Dr have?
Some of 7918 Harbor Island Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7918 Harbor Island Dr currently offering any rent specials?
7918 Harbor Island Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 7918 Harbor Island Dr pet-friendly?
No, 7918 Harbor Island Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Bay Village.
Does 7918 Harbor Island Dr offer parking?
Yes, 7918 Harbor Island Dr does offer parking.
Does 7918 Harbor Island Dr have units with washers and dryers?
Yes, 7918 Harbor Island Dr offers units with in unit laundry.
Does 7918 Harbor Island Dr have a pool?
Yes, 7918 Harbor Island Dr has a pool.
Does 7918 Harbor Island Dr have accessible units?
No, 7918 Harbor Island Dr does not have accessible units.
Does 7918 Harbor Island Dr have units with dishwashers?
Yes, 7918 Harbor Island Dr has units with dishwashers.
Does 7918 Harbor Island Dr have units with air conditioning?
No, 7918 Harbor Island Dr does not have units with air conditioning.
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