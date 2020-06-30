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New Port Richey, FL
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5627 Ferguson Ct
Last updated March 17 2020 at 5:36 PM

5627 Ferguson Ct

5627 Ferguson Court · No Longer Available
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Location

5627 Ferguson Court, New Port Richey, FL 34652
River Villas Condo

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
stainless steel
walk in closets
furnished
Unit Amenities
furnished
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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THIS HOME CAN BE RENTED THROUGH NOVEMBER 2020.
***NO DOGS OVER 25 LBS ALLOWED***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5627 Ferguson Ct have any available units?
5627 Ferguson Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New Port Richey, FL.
How much is rent in New Port Richey, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New Port Richey Rent Report.
What amenities does 5627 Ferguson Ct have?
Some of 5627 Ferguson Ct's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5627 Ferguson Ct currently offering any rent specials?
5627 Ferguson Ct is not currently offering any rent specials.
Is 5627 Ferguson Ct pet-friendly?
Yes, 5627 Ferguson Ct is pet friendly.
Does 5627 Ferguson Ct offer parking?
No, 5627 Ferguson Ct does not offer parking.
Does 5627 Ferguson Ct have units with washers and dryers?
No, 5627 Ferguson Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 5627 Ferguson Ct have a pool?
No, 5627 Ferguson Ct does not have a pool.
Does 5627 Ferguson Ct have accessible units?
No, 5627 Ferguson Ct does not have accessible units.
Does 5627 Ferguson Ct have units with dishwashers?
No, 5627 Ferguson Ct does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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