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Lauderdale Lakes, FL
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4848 NW 24th Ct
Last updated June 11 2020 at 7:18 AM

4848 NW 24th Ct

4848 Northwest 24th Court · (954) 636-7993
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Location

4848 Northwest 24th Court, Lauderdale Lakes, FL 33313

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 318 · Avail. now

$1,350

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4848 NW 24th Ct have any available units?
4848 NW 24th Ct has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4848 NW 24th Ct have?
Some of 4848 NW 24th Ct's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4848 NW 24th Ct currently offering any rent specials?
4848 NW 24th Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 4848 NW 24th Ct pet-friendly?
No, 4848 NW 24th Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lauderdale Lakes.
Does 4848 NW 24th Ct offer parking?
Yes, 4848 NW 24th Ct does offer parking.
Does 4848 NW 24th Ct have units with washers and dryers?
No, 4848 NW 24th Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 4848 NW 24th Ct have a pool?
Yes, 4848 NW 24th Ct has a pool.
Does 4848 NW 24th Ct have accessible units?
No, 4848 NW 24th Ct does not have accessible units.
Does 4848 NW 24th Ct have units with dishwashers?
Yes, 4848 NW 24th Ct has units with dishwashers.
Does 4848 NW 24th Ct have units with air conditioning?
No, 4848 NW 24th Ct does not have units with air conditioning.
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