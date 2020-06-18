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4848 Northwest 24th Court #318 - 1
Last updated June 30 2020 at 4:50 AM

4848 Northwest 24th Court #318 - 1

4848 Northwest 24th Court · (954) 636-7993
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Location

4848 Northwest 24th Court, Lauderdale Lakes, FL 33313

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,350

2 Bed · 2 Bath · 1220 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
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refrigerator
walk in closets
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Property Amenities
on-site laundry
pool
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https://www.propertypanorama.com/instaview-elite/mia/A10845636

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 have any available units?
4848 Northwest 24th Court #318 - 1 has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 have?
Some of 4848 Northwest 24th Court #318 - 1's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 currently offering any rent specials?
4848 Northwest 24th Court #318 - 1 is not currently offering any rent specials.
Is 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 pet-friendly?
No, 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lauderdale Lakes.
Does 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 offer parking?
No, 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 does not offer parking.
Does 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 have units with washers and dryers?
No, 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 does not offer units with in unit laundry.
Does 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 have a pool?
Yes, 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 has a pool.
Does 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 have accessible units?
No, 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 does not have accessible units.
Does 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 have units with dishwashers?
Yes, 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 has units with dishwashers.
Does 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 have units with air conditioning?
Yes, 4848 Northwest 24th Court #318 - 1 has units with air conditioning.
Interested in 4848 Northwest 24th Court #318 - 1?
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