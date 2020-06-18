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Lauderdale Lakes, FL
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4800 Northwest 24th Court
Last updated July 17 2020 at 7:52 AM

4800 Northwest 24th Court

4800 Northwest 24th Court · (305) 731-1242
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Location

4800 Northwest 24th Court, Lauderdale Lakes, FL 33313

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

1 Bedroom

Unit D216 · Avail. now

$1,060

1 Bed · 1 Bath · 598 sqft

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Amenities

on-site laundry
walk in closets
pool
Unit Amenities
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
pool
4800 Northwest 24th Court Apt #D216, Lauderdale Lakes, FL 33313 - 1 BR 1 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 07/01/2020. No pets allowed. 4800 NW 24TH COURT #D216. LAUDERDALE LAKES, FL, 33313. MOVING COST: FIRST, LAST AND SECURITY TOTAL $3120. APPLICATION FEE: $100 PER ADULT. NICE 1 BED 1 BATH, UNIT LOCATED IN QUIET SIDE OF LAUDERDALE LAKES, IT HAS A BEAUTIFUL KITCHEN WITH CABINETS THAT GIVE OFF A WARM FEELING AND HAS A WALK IN CLOSET. THE COMMUNITY HAS A POOL AND IS LOCATED CLOSE TO MAIN ROADS AND SCHOOLS. LAUNDRY IN BUILDING, POOL, CONVENIENCE LOCATED CLOSE TO 441. EASY TO SHOW, ON LOCKBOX, VACANT. 4800 NW 24TH TRIBUNAL # D216. LAUDERDALE LAKES, FL, 33313. COSTO MÓVIL: PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURIDAD TOTAL $ 3120. TARIFA DE SOLICITUD: $ 100 POR ADULTO. BONITA 1 CAMA 1 BAÑO, UNIDAD UBICADA EN LADO TRANQUILO DE LOS LAGOS LAUDERDALE, TIENE UNA HERMOSA COCINA CON ARMARIOS QUE OFRECEN UNA SENSACIÓN CÁLIDA Y TIENE UN CAMINO EN EL CLOSET. LA COMUNIDAD TIENE UNA PISCINA Y SE ENCUENTRA CERCA DE PRINCIPALES CAMINOS Y ESCUELAS. LAVANDERÍA EN EDIFICIO, PISCINA, CONVENIENCIA UBICADA CERCA DE 441. FÁCIL DE MOSTRAR, EN BLOQUEO, VACANTE [ Published 17-Jul-20 / ID 3623712 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4800 Northwest 24th Court have any available units?
4800 Northwest 24th Court has a unit available for $1,060 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 4800 Northwest 24th Court currently offering any rent specials?
4800 Northwest 24th Court is not currently offering any rent specials.
Is 4800 Northwest 24th Court pet-friendly?
No, 4800 Northwest 24th Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lauderdale Lakes.
Does 4800 Northwest 24th Court offer parking?
No, 4800 Northwest 24th Court does not offer parking.
Does 4800 Northwest 24th Court have units with washers and dryers?
No, 4800 Northwest 24th Court does not offer units with in unit laundry.
Does 4800 Northwest 24th Court have a pool?
Yes, 4800 Northwest 24th Court has a pool.
Does 4800 Northwest 24th Court have accessible units?
No, 4800 Northwest 24th Court does not have accessible units.
Does 4800 Northwest 24th Court have units with dishwashers?
No, 4800 Northwest 24th Court does not have units with dishwashers.
Does 4800 Northwest 24th Court have units with air conditioning?
No, 4800 Northwest 24th Court does not have units with air conditioning.
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