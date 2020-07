Amenities

on-site laundry walk in closets pool

Unit Amenities walk in closets Property Amenities on-site laundry pool

4800 Northwest 24th Court Apt #D216, Lauderdale Lakes, FL 33313 - 1 BR 1 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 07/01/2020. No pets allowed. 4800 NW 24TH COURT #D216. LAUDERDALE LAKES, FL, 33313. MOVING COST: FIRST, LAST AND SECURITY TOTAL $3120. APPLICATION FEE: $100 PER ADULT. NICE 1 BED 1 BATH, UNIT LOCATED IN QUIET SIDE OF LAUDERDALE LAKES, IT HAS A BEAUTIFUL KITCHEN WITH CABINETS THAT GIVE OFF A WARM FEELING AND HAS A WALK IN CLOSET. THE COMMUNITY HAS A POOL AND IS LOCATED CLOSE TO MAIN ROADS AND SCHOOLS. LAUNDRY IN BUILDING, POOL, CONVENIENCE LOCATED CLOSE TO 441. EASY TO SHOW, ON LOCKBOX, VACANT. 4800 NW 24TH TRIBUNAL # D216. LAUDERDALE LAKES, FL, 33313. COSTO MÓVIL: PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURIDAD TOTAL $ 3120. TARIFA DE SOLICITUD: $ 100 POR ADULTO. BONITA 1 CAMA 1 BAÑO, UNIDAD UBICADA EN LADO TRANQUILO DE LOS LAGOS LAUDERDALE, TIENE UNA HERMOSA COCINA CON ARMARIOS QUE OFRECEN UNA SENSACIÓN CÁLIDA Y TIENE UN CAMINO EN EL CLOSET. LA COMUNIDAD TIENE UNA PISCINA Y SE ENCUENTRA CERCA DE PRINCIPALES CAMINOS Y ESCUELAS. LAVANDERÍA EN EDIFICIO, PISCINA, CONVENIENCIA UBICADA CERCA DE 441. FÁCIL DE MOSTRAR, EN BLOQUEO, VACANTE [ Published 17-Jul-20 / ID 3623712 ]