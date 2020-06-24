All apartments in Largo
Find more places like 911 WASHINGTON AVENUE SW.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Largo, FL
/
911 WASHINGTON AVENUE SW
Last updated September 5 2019 at 2:55 AM

911 WASHINGTON AVENUE SW

911 Washington Ave · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Largo
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Parking
See all

Location

911 Washington Ave, Largo, FL 33770
Old Northwest

Amenities

patio / balcony
recently renovated
air conditioning
car wash area
ice maker
range
Unit Amenities
air conditioning
ice maker
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
car wash area
NO PETS!!! Fresh paint + modified bath & kitchen. Ground floor unit. Park at your back door. Tile throughout. WATER, SEWER, TRASH & GAS FOR HOT WATER HEATING AND COOKING iincluded! $35 application fee per adult. (PUBLIX, HALLMARK, DRUG STORES, RESTAURANTS, DRY CLEANERS, HARDWARE STORE, BANK, CAR WASH), PINELLAS TRAIL, & TAYLOR PARK; JUST MINUTES FROM THE BEACH & BOAT RAMPS. THE SPACIOUS FLOOR PLAN INCLUDES A BONUS ROOM THAT IS AIR CONDITIONED, BUT THE A/C CAN BE SWITCHED OFF IF A TYPICAL PORCH IS PREFERRED. **A MUST SEE** UPDATED KITCHEN & BATHS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 911 WASHINGTON AVENUE SW have any available units?
911 WASHINGTON AVENUE SW doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Largo, FL.
What amenities does 911 WASHINGTON AVENUE SW have?
Some of 911 WASHINGTON AVENUE SW's amenities include patio / balcony, recently renovated, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 911 WASHINGTON AVENUE SW currently offering any rent specials?
911 WASHINGTON AVENUE SW is not currently offering any rent specials.
Is 911 WASHINGTON AVENUE SW pet-friendly?
No, 911 WASHINGTON AVENUE SW is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Largo.
Does 911 WASHINGTON AVENUE SW offer parking?
No, 911 WASHINGTON AVENUE SW does not offer parking.
Does 911 WASHINGTON AVENUE SW have units with washers and dryers?
No, 911 WASHINGTON AVENUE SW does not offer units with in unit laundry.
Does 911 WASHINGTON AVENUE SW have a pool?
No, 911 WASHINGTON AVENUE SW does not have a pool.
Does 911 WASHINGTON AVENUE SW have accessible units?
No, 911 WASHINGTON AVENUE SW does not have accessible units.
Does 911 WASHINGTON AVENUE SW have units with dishwashers?
No, 911 WASHINGTON AVENUE SW does not have units with dishwashers.
Does 911 WASHINGTON AVENUE SW have units with air conditioning?
Yes, 911 WASHINGTON AVENUE SW has units with air conditioning.
Helpful Articles
How Do I Find an Apartment Fast?
13 Places to Get Free Moving Boxes
When is the Best Time to Rent an Apartment?
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Charleston on 66
12700 66th Street N.
Largo, FL 33773
Silver Palms Apartments
221 Lake Ave NE
Largo, FL 33771
Whispering Palms
13200 Wilcox Road
Largo, FL 33774
Park Village Apartments
11300 66th St
Largo, FL 33773
The Boulevard
2098 Seminole Blvd
Largo, FL 33778
Forest Creek
13500 Rodgers Ave
Largo, FL 33771
Waterchase
401 Rosery Rd NE
Largo, FL 33770
Somerset
12800 Vonn Rd
Largo, FL 33774

Similar Pages

Largo 1 BedroomsLargo 2 Bedrooms
Largo Dog Friendly ApartmentsLargo Pet Friendly Places
Largo Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLBradenton, FLLakeland, FLSarasota, FLRiverview, FL
Palm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FLDunedin, FLPlant City, FLSpring Hill, FLLutz, FL
Land O' Lakes, FLTemple Terrace, FLTarpon Springs, FLValrico, FLEgypt Lake-Leto, FLSeminole, FLCarrollwood, FLTrinity, FL

Apartments Near Colleges

Florida Southern CollegeRingling College of Art and Design
University of South Florida-Main CampusAltierus Career College-Tampa
University of South Florida-St Petersburg