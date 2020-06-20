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Land O' Lakes, FL
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2134 PARK CRESCENT DRIVE
Last updated June 9 2020 at 8:19 PM

2134 PARK CRESCENT DRIVE

2134 Park Crescent Drive · (813) 629-4333
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Location

2134 Park Crescent Drive, Land O' Lakes, FL 34639
Huntington Ridge Townhomes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,995

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 2065 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
RENT PRICE INCLUDES FREE WATER, TRASH, LAWN MAINTENANCE, BASIC CABLE AND POOL. MOVE IN READY -- 3 BEDROOM PLUS OFFICE, 2.5 BATH WITH 2 CAR GARAGE THAT BACKS UP TO CONSERVATION AREA IN A GATED COMMUNITY. SPACIOUS OPEN GREAT ROOM FLOOR PLAN WITH LARGE LIVING ROOM AND DINING ROOM WITH SLIDERS LEADING OUT TO THE SCREENED LANAI. GOURMET KITCHEN WITH CUSTOM 42" CABINETS AND GRANITE COUNTERTOPS. HUGE MASTER BEDROOM WITH SEPARATE SITTING AREA AND PRIVATE SCREENED BALCONY AND A HUGE WALK IN CLOSET. THE MASTER BATH ALSO HAS GRANITE COUNTER TOPS DUAL VANITIES, A GARDENT TUB AND LARGE STEP IN SHOWER. BOTH 2ND AND 3RD BEDROOMS ARE LARGER THAN NORMAL. LOCATED IN A GATED COMMUNITY THAT IS JUST MINUTES AWAY FROM THE OUTLET MALL, 25 RESTAURANTS AND THE WIREGRASS MALL. EASY ACCESS TO I-75 AND US41

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2134 PARK CRESCENT DRIVE have any available units?
2134 PARK CRESCENT DRIVE has a unit available for $1,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2134 PARK CRESCENT DRIVE have?
Some of 2134 PARK CRESCENT DRIVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2134 PARK CRESCENT DRIVE currently offering any rent specials?
2134 PARK CRESCENT DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 2134 PARK CRESCENT DRIVE pet-friendly?
No, 2134 PARK CRESCENT DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Land O' Lakes.
Does 2134 PARK CRESCENT DRIVE offer parking?
Yes, 2134 PARK CRESCENT DRIVE does offer parking.
Does 2134 PARK CRESCENT DRIVE have units with washers and dryers?
No, 2134 PARK CRESCENT DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 2134 PARK CRESCENT DRIVE have a pool?
Yes, 2134 PARK CRESCENT DRIVE has a pool.
Does 2134 PARK CRESCENT DRIVE have accessible units?
No, 2134 PARK CRESCENT DRIVE does not have accessible units.
Does 2134 PARK CRESCENT DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 2134 PARK CRESCENT DRIVE has units with dishwashers.
Does 2134 PARK CRESCENT DRIVE have units with air conditioning?
No, 2134 PARK CRESCENT DRIVE does not have units with air conditioning.
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