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Land O' Lakes, FL
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2123 PARK CRESCENT DRIVE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2123 PARK CRESCENT DRIVE

2123 Park Crescent Drive · No Longer Available
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Location

2123 Park Crescent Drive, Land O' Lakes, FL 34639
Huntington Ridge Townhomes

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
pool
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
MINT CONDITION -- 3 BEDROOM, 2.5 BATH, 1 CAR GARAGE WITH A POND VIEW IN A GATED COMMUNITY.SPACIOUS OPEN GREATROOM PLAN WITH A LARGE KITCHEN WITH NEWER STAINLESS STEEL APPLIACNES. EXTRA LARGE MASTER BEDROOM WITH SEPARATE SITTING AREA AND SCREENED BALCONY OVERLOOKING THE POND. LARGE MASTER BATH WITH A GARDEN TUB AND SEPARATE SHOWER. 2ND AND 3RD BEDROOMS ARE LARGER THAN NORMAL. WALKING DISTANCE TO PUBLIX AND JUST MINUTES AWAY FROM THE OUTLET MALL AND WIREGRASS MALL. THERE IS ALSO A COMMUNITY POOL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2123 PARK CRESCENT DRIVE have any available units?
2123 PARK CRESCENT DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Land O' Lakes, FL.
What amenities does 2123 PARK CRESCENT DRIVE have?
Some of 2123 PARK CRESCENT DRIVE's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2123 PARK CRESCENT DRIVE currently offering any rent specials?
2123 PARK CRESCENT DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 2123 PARK CRESCENT DRIVE pet-friendly?
No, 2123 PARK CRESCENT DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Land O' Lakes.
Does 2123 PARK CRESCENT DRIVE offer parking?
Yes, 2123 PARK CRESCENT DRIVE does offer parking.
Does 2123 PARK CRESCENT DRIVE have units with washers and dryers?
No, 2123 PARK CRESCENT DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 2123 PARK CRESCENT DRIVE have a pool?
Yes, 2123 PARK CRESCENT DRIVE has a pool.
Does 2123 PARK CRESCENT DRIVE have accessible units?
No, 2123 PARK CRESCENT DRIVE does not have accessible units.
Does 2123 PARK CRESCENT DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 2123 PARK CRESCENT DRIVE has units with dishwashers.
Does 2123 PARK CRESCENT DRIVE have units with air conditioning?
No, 2123 PARK CRESCENT DRIVE does not have units with air conditioning.
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