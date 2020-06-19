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Kendale Lakes, FL
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7214 SW 134th Ct
Last updated June 18 2020 at 3:03 AM

7214 SW 134th Ct

7214 Southwest 134th Court · (954) 880-2550
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Location

7214 Southwest 134th Court, Kendale Lakes, FL 33183
Winston Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,500

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
tennis court
volleyball court
BEAUTIFUL CORNER HOME IN SOUGHT AFTER WINSTON PARK AREA, 3BR/2BA/1612SF, 2-CAR GARAGE; LARGE LIVING ROOM AND FAMILY ROOM OPEN TO A HUGE ENCLOSED PATIO AND FENCED BACKYARD; COMMUNITY OFFERS LOTS OF AMENITIES: CLUBHOUSE, POOL, TENNIS COURT AND VOLLEYBALL COURTS, GYM, BIKE PATH, LAKE, PARK, ETC. GREAT SCHOOLS. CLOSE TO EVERYTHING. NO ASSOCIATION APPROVAL REQUIRED. RENTERS INSURANCE STRONGLY SUGGESTED PRIOR TO OCCUPANCY. ABSOLUTELY, POSITIVELY NO PETS, NO SMOKERS, NO MARKED COMMERCIAL VEHICLES, NO TRAILERS, NO BOATS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7214 SW 134th Ct have any available units?
7214 SW 134th Ct has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7214 SW 134th Ct have?
Some of 7214 SW 134th Ct's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7214 SW 134th Ct currently offering any rent specials?
7214 SW 134th Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 7214 SW 134th Ct pet-friendly?
No, 7214 SW 134th Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kendale Lakes.
Does 7214 SW 134th Ct offer parking?
Yes, 7214 SW 134th Ct does offer parking.
Does 7214 SW 134th Ct have units with washers and dryers?
No, 7214 SW 134th Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 7214 SW 134th Ct have a pool?
Yes, 7214 SW 134th Ct has a pool.
Does 7214 SW 134th Ct have accessible units?
No, 7214 SW 134th Ct does not have accessible units.
Does 7214 SW 134th Ct have units with dishwashers?
Yes, 7214 SW 134th Ct has units with dishwashers.
Does 7214 SW 134th Ct have units with air conditioning?
No, 7214 SW 134th Ct does not have units with air conditioning.
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