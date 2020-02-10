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Ives Estates, FL
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427 NE 194th Ter
Last updated February 10 2020 at 9:11 PM

427 NE 194th Ter

427 Northeast 194th Terrace · (201) 845-7300
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Location

427 Northeast 194th Terrace, Ives Estates, FL 33179
California Club

Price and availability

INFO PROVIDED BY Sublet

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,279

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3 Bed · 2 Bath · 1 sqft

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Amenities

stainless steel
pool
playground
clubhouse
some paid utils
internet access
Unit Amenities
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
playground
pool
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 427 NE 194th Ter have any available units?
427 NE 194th Ter has a unit available for $2,279 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 427 NE 194th Ter have?
Some of 427 NE 194th Ter's amenities include stainless steel, pool, and playground. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 427 NE 194th Ter currently offering any rent specials?
427 NE 194th Ter isn't currently offering any rent specials.
Is 427 NE 194th Ter pet-friendly?
No, 427 NE 194th Ter is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ives Estates.
Does 427 NE 194th Ter offer parking?
No, 427 NE 194th Ter does not offer parking.
Does 427 NE 194th Ter have units with washers and dryers?
No, 427 NE 194th Ter does not offer units with in unit laundry.
Does 427 NE 194th Ter have a pool?
Yes, 427 NE 194th Ter has a pool.
Does 427 NE 194th Ter have accessible units?
No, 427 NE 194th Ter does not have accessible units.
Does 427 NE 194th Ter have units with dishwashers?
No, 427 NE 194th Ter does not have units with dishwashers.
Does 427 NE 194th Ter have units with air conditioning?
No, 427 NE 194th Ter does not have units with air conditioning.
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