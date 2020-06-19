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Hypoluxo, FL
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103 Yacht Club Way
Last updated June 19 2020 at 7:08 AM

103 Yacht Club Way

103 Yacht Club Way · (561) 350-3503
COVID-19 Update
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Location

103 Yacht Club Way, Hypoluxo, FL 33462

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 306 · Avail. now

$1,590

2 Bed · 1 Bath · 917 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
cable included
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
cable included
carpet
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
dog park
gym
pool
media room
tennis court
BEAUTIFUL POOL VIEW, 3RD FLOOR 2/1 UNIT WITH VAULTED CEILINGS, GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS STILL APPLIANCES newer refrigerator, MODERN WOOD CABINETRY, CROWN MOLDING, CERAMIC DIAGONAL TILE FLOORS THROUGHOUT & BERBER CARPET IN THE BEDROOMS. 07/2014 A/C UNIT. NEWER REFRIGERATOR & DRYWER. AT THE RESORT STYLE GATED YACHT CLUB ON THE INTRACOASTAL. COMMUNITY OFFERS 2 SWIMMING POOLS, DOG PARK, 2 TENNIS COURTS, GYM, SCREENING ROOM FOR MOVIES, MANAGER ON SITE, CLUB HOUSE, COMPUTER ROOM, JACUZZI TUB, BOAT DOCKS FOR RENT OR SALE AND MUCH MORE...HURRY UP AND CALL NOW,*** WATER & BASIC CABLE INCLUDED IN THE CONDO FEE PAID BY THE OWNER***PET FRIENDLY! **PICTURES WERE TAKEN PRIOR TO CURRENT TENANT'S MOVE-IN***AVAILABLE FOR MOVE-INS AFTER AUGUST 15, 2020***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 103 Yacht Club Way have any available units?
103 Yacht Club Way has a unit available for $1,590 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 103 Yacht Club Way have?
Some of 103 Yacht Club Way's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 103 Yacht Club Way currently offering any rent specials?
103 Yacht Club Way is not currently offering any rent specials.
Is 103 Yacht Club Way pet-friendly?
Yes, 103 Yacht Club Way is pet friendly.
Does 103 Yacht Club Way offer parking?
No, 103 Yacht Club Way does not offer parking.
Does 103 Yacht Club Way have units with washers and dryers?
Yes, 103 Yacht Club Way offers units with in unit laundry.
Does 103 Yacht Club Way have a pool?
Yes, 103 Yacht Club Way has a pool.
Does 103 Yacht Club Way have accessible units?
No, 103 Yacht Club Way does not have accessible units.
Does 103 Yacht Club Way have units with dishwashers?
Yes, 103 Yacht Club Way has units with dishwashers.
Does 103 Yacht Club Way have units with air conditioning?
Yes, 103 Yacht Club Way has units with air conditioning.
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