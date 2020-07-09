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6222 Sunset Isle Drive
Last updated December 9 2019 at 3:01 PM

6222 Sunset Isle Drive

6222 Sunset Isle Drive · No Longer Available
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Location

6222 Sunset Isle Drive, Horizon West, FL 34787

Amenities

granite counters
pet friendly
stainless steel
gym
pool
basketball court
Unit Amenities
granite counters
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
pool
cats allowed
dogs allowed
internet access
pet friendly
tennis court
BEAUTIFUL 4BR/2BATH HOME - INDEPENDENCE COMMUNITY - NO REAR NEIGHBORS!! - INDEPENDENCE COMMUNITY IS LOCATED ONLY FEW MILES FROM DISNEY, HAS FITNESS CENTER AND SWIMMING POOL.

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RENT INCLIUDES:
CABLE WITH HBO
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CALL OR TEXT SIMON RONCHETTI 407-468-4686 PROPERTY MANAGER.

WILL ACCEPT SMALL PETS UNDER 20 lbs WITH A $250.00 PET FEE.

(RLNE2412768)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6222 Sunset Isle Drive have any available units?
6222 Sunset Isle Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Horizon West, FL.
What amenities does 6222 Sunset Isle Drive have?
Some of 6222 Sunset Isle Drive's amenities include granite counters, pet friendly, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6222 Sunset Isle Drive currently offering any rent specials?
6222 Sunset Isle Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6222 Sunset Isle Drive pet-friendly?
Yes, 6222 Sunset Isle Drive is pet friendly.
Does 6222 Sunset Isle Drive offer parking?
No, 6222 Sunset Isle Drive does not offer parking.
Does 6222 Sunset Isle Drive have units with washers and dryers?
No, 6222 Sunset Isle Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6222 Sunset Isle Drive have a pool?
Yes, 6222 Sunset Isle Drive has a pool.
Does 6222 Sunset Isle Drive have accessible units?
No, 6222 Sunset Isle Drive does not have accessible units.
Does 6222 Sunset Isle Drive have units with dishwashers?
No, 6222 Sunset Isle Drive does not have units with dishwashers.
Does 6222 Sunset Isle Drive have units with air conditioning?
No, 6222 Sunset Isle Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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