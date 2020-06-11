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East Lake, FL
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282 RUE DES LACS
Last updated April 23 2020 at 5:25 AM

282 RUE DES LACS

282 Rue Des Lacs · No Longer Available
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Location

282 Rue Des Lacs, East Lake, FL 34688

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
hot tub
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 282 RUE DES LACS have any available units?
282 RUE DES LACS doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in East Lake, FL.
What amenities does 282 RUE DES LACS have?
Some of 282 RUE DES LACS's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 282 RUE DES LACS currently offering any rent specials?
282 RUE DES LACS is not currently offering any rent specials.
Is 282 RUE DES LACS pet-friendly?
No, 282 RUE DES LACS is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in East Lake.
Does 282 RUE DES LACS offer parking?
Yes, 282 RUE DES LACS offers parking.
Does 282 RUE DES LACS have units with washers and dryers?
Yes, 282 RUE DES LACS offers units with in unit laundry.
Does 282 RUE DES LACS have a pool?
Yes, 282 RUE DES LACS has a pool.
Does 282 RUE DES LACS have accessible units?
No, 282 RUE DES LACS does not have accessible units.
Does 282 RUE DES LACS have units with dishwashers?
Yes, 282 RUE DES LACS has units with dishwashers.
Does 282 RUE DES LACS have units with air conditioning?
Yes, 282 RUE DES LACS has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.
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