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Collier County, FL
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8510 Danbury BLVD
Last updated May 25 2020 at 7:14 PM

8510 Danbury BLVD

8510 Danbury Boulevard · (239) 898-6072
COVID-19 Update
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Location

8510 Danbury Boulevard, Collier County, FL 34120

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 201 · Avail. now

$2,000

2 Bed · 2 Bath · 2115 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
tennis court
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8510 Danbury BLVD have any available units?
8510 Danbury BLVD has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8510 Danbury BLVD have?
Some of 8510 Danbury BLVD's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8510 Danbury BLVD currently offering any rent specials?
8510 Danbury BLVD is not currently offering any rent specials.
Is 8510 Danbury BLVD pet-friendly?
No, 8510 Danbury BLVD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Collier County.
Does 8510 Danbury BLVD offer parking?
No, 8510 Danbury BLVD does not offer parking.
Does 8510 Danbury BLVD have units with washers and dryers?
Yes, 8510 Danbury BLVD offers units with in unit laundry.
Does 8510 Danbury BLVD have a pool?
No, 8510 Danbury BLVD does not have a pool.
Does 8510 Danbury BLVD have accessible units?
No, 8510 Danbury BLVD does not have accessible units.
Does 8510 Danbury BLVD have units with dishwashers?
Yes, 8510 Danbury BLVD has units with dishwashers.
Does 8510 Danbury BLVD have units with air conditioning?
No, 8510 Danbury BLVD does not have units with air conditioning.
Interested in 8510 Danbury BLVD?
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