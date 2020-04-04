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Cape Canaveral, FL
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8761 ILEX CT
Last updated April 4 2020 at 5:06 AM

8761 ILEX CT

8761 Ilex Court · (321) 480-1425
COVID-19 Update
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Location

8761 Ilex Court, Cape Canaveral, FL 32920
Ocean Woods

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 3 beds, 2.5 baths, $1900 · Avail. now

$1,900

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3 Bed · 2.5 Bath · 1416 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
pool
bike storage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
courtyard
pool
bbq/grill
bike storage
ABSOLUTELY BEAUTIFUL OCEAN WOODS UNIT! - Property Id: 243198

GATED OCEAN FRONT COMMUNITY IN CAPE CANAVERAL

3 BED 2.5 BATH TOWNHOME NEAR THE PORT,SHOPPING,FISHING,BOATING

GATED COMMINITY, POOL AND BEACH ACCESS

LOVELY INTERIOR, 2ND FLOOR DECK,COURTYARD FOR GRILLING AND BICYCLE STORAGE

NICE SIZE BEDROOMS!

LAUNDRY HOOKUP FOR FULL SIZE WASHER/DRYER

RENT IS $1900.00 AND SECURITY DEPOSIT IS $2300.00
NO LAST MONTHS NEEDED FOR MOVE-IN!

PETS CONSIDERED ON A CASE BY CASE BASIS.
VACCINATION/REGISTRATION DOCUMENTATION, NO BITE HISTORY, AND $500.00 NON-REFUNDABLE PET FEE NEEDED.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/243198
Property Id 243198

(RLNE5659612)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8761 ILEX CT have any available units?
8761 ILEX CT has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8761 ILEX CT have?
Some of 8761 ILEX CT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8761 ILEX CT currently offering any rent specials?
8761 ILEX CT isn't currently offering any rent specials.
Is 8761 ILEX CT pet-friendly?
Yes, 8761 ILEX CT is pet friendly.
Does 8761 ILEX CT offer parking?
No, 8761 ILEX CT does not offer parking.
Does 8761 ILEX CT have units with washers and dryers?
Yes, 8761 ILEX CT offers units with in unit laundry.
Does 8761 ILEX CT have a pool?
Yes, 8761 ILEX CT has a pool.
Does 8761 ILEX CT have accessible units?
No, 8761 ILEX CT does not have accessible units.
Does 8761 ILEX CT have units with dishwashers?
Yes, 8761 ILEX CT has units with dishwashers.
Does 8761 ILEX CT have units with air conditioning?
No, 8761 ILEX CT does not have units with air conditioning.
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