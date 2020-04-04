8761 ILEX CT

Amenities
ABSOLUTELY BEAUTIFUL OCEAN WOODS UNIT! - Property Id: 243198
GATED OCEAN FRONT COMMUNITY IN CAPE CANAVERAL
3 BED 2.5 BATH TOWNHOME NEAR THE PORT,SHOPPING,FISHING,BOATING
GATED COMMINITY, POOL AND BEACH ACCESS
LOVELY INTERIOR, 2ND FLOOR DECK,COURTYARD FOR GRILLING AND BICYCLE STORAGE
NICE SIZE BEDROOMS!
LAUNDRY HOOKUP FOR FULL SIZE WASHER/DRYER
RENT IS $1900.00 AND SECURITY DEPOSIT IS $2300.00
NO LAST MONTHS NEEDED FOR MOVE-IN!
PETS CONSIDERED ON A CASE BY CASE BASIS.
VACCINATION/REGISTRATION DOCUMENTATION, NO BITE HISTORY, AND $500.00 NON-REFUNDABLE PET FEE NEEDED.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/243198
Property Id 243198
(RLNE5659612)