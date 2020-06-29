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Brandon, FL
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1625 Compton St
Last updated January 14 2020 at 8:44 AM

1625 Compton St

1625 Compton Street · No Longer Available
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Location

1625 Compton Street, Brandon, FL 33511
Providence Lakes

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1625 Compton St have any available units?
1625 Compton St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
What amenities does 1625 Compton St have?
Some of 1625 Compton St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1625 Compton St currently offering any rent specials?
1625 Compton St is not currently offering any rent specials.
Is 1625 Compton St pet-friendly?
Yes, 1625 Compton St is pet friendly.
Does 1625 Compton St offer parking?
Yes, 1625 Compton St offers parking.
Does 1625 Compton St have units with washers and dryers?
Yes, 1625 Compton St offers units with in unit laundry.
Does 1625 Compton St have a pool?
Yes, 1625 Compton St has a pool.
Does 1625 Compton St have accessible units?
No, 1625 Compton St does not have accessible units.
Does 1625 Compton St have units with dishwashers?
Yes, 1625 Compton St has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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