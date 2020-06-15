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Shelton, CT
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140 Kyles Way
Last updated May 22 2020 at 10:52 PM

140 Kyles Way

140 Kyles Way · (203) 283-1422
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Location

140 Kyles Way, Shelton, CT 06484

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 140 · Avail. now

$2,795

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3 Bed · 4 Bath · 2389 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
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patio / balcony
refrigerator
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 140 Kyles Way have any available units?
140 Kyles Way has a unit available for $2,795 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 140 Kyles Way have?
Some of 140 Kyles Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 140 Kyles Way currently offering any rent specials?
140 Kyles Way isn't currently offering any rent specials.
Is 140 Kyles Way pet-friendly?
No, 140 Kyles Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Shelton.
Does 140 Kyles Way offer parking?
Yes, 140 Kyles Way does offer parking.
Does 140 Kyles Way have units with washers and dryers?
Yes, 140 Kyles Way offers units with in unit laundry.
Does 140 Kyles Way have a pool?
Yes, 140 Kyles Way has a pool.
Does 140 Kyles Way have accessible units?
No, 140 Kyles Way does not have accessible units.
Does 140 Kyles Way have units with dishwashers?
Yes, 140 Kyles Way has units with dishwashers.
Does 140 Kyles Way have units with air conditioning?
No, 140 Kyles Way does not have units with air conditioning.
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