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Erie, CO
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180 Pear Lake Way
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180 Pear Lake Way

180 Pear Lake Way · No Longer Available
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Location

180 Pear Lake Way, Erie, CO 80516

Amenities

granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
extra storage
granite counters
hardwood floors
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 180 Pear Lake Way have any available units?
180 Pear Lake Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Erie, CO.
What amenities does 180 Pear Lake Way have?
Some of 180 Pear Lake Way's amenities include granite counters, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 180 Pear Lake Way currently offering any rent specials?
180 Pear Lake Way is not currently offering any rent specials.
Is 180 Pear Lake Way pet-friendly?
Yes, 180 Pear Lake Way is pet friendly.
Does 180 Pear Lake Way offer parking?
Yes, 180 Pear Lake Way offers parking.
Does 180 Pear Lake Way have units with washers and dryers?
No, 180 Pear Lake Way does not offer units with in unit laundry.
Does 180 Pear Lake Way have a pool?
No, 180 Pear Lake Way does not have a pool.
Does 180 Pear Lake Way have accessible units?
No, 180 Pear Lake Way does not have accessible units.
Does 180 Pear Lake Way have units with dishwashers?
No, 180 Pear Lake Way does not have units with dishwashers.
Does 180 Pear Lake Way have units with air conditioning?
No, 180 Pear Lake Way does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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