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Tustin, CA
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2812 Caponi Place
Last updated January 28 2020 at 8:43 PM

2812 Caponi Place

2812 Caponi Place · No Longer Available
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Location

2812 Caponi Place, Tustin, CA 92782

Amenities

in unit laundry
granite counters
garage
carpet
Unit Amenities
carpet
granite counters
in unit laundry
Property Amenities
parking
garage
DETACHED HOME NOW READY FOR THE NEW HOMEOWNER. THIS HOME FEATURES THREE BEDROOMS, EACH WITH ITS OWN ATTACHED BATHROOMS AND TWO CAR DIRECT ACCESS GARAGE. THERE IS ONE BEDROOM AND FULL BATH DOWNSTAIRS AND TWO FULL BEDROOMS AND TWO FULL BATHROOMS UPSTAIRS. TILE FLOORING DOWNSTAIRS WITH CARPETING FOR STAIRWAY AND UPSTAIRS BEDROOMS. WASHER AND DRYER ARE IN THE GARAGE AND PROVIDED FOR TENANT'S USAGE. LOVELY YARD AT THE BACK OF THE HOME TO RELAX. KITCHEN HAS GRANITE COUNTERS AND HIGH CEILINGS WITH WINDOW TO THE BACKYARD. LARGE LIVING AND DINING AREA HAS HIGH CEILINGS AND WINDOWS TO LET SUNSHINE IN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2812 Caponi Place have any available units?
2812 Caponi Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tustin, CA.
How much is rent in Tustin, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tustin Rent Report.
What amenities does 2812 Caponi Place have?
Some of 2812 Caponi Place's amenities include in unit laundry, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2812 Caponi Place currently offering any rent specials?
2812 Caponi Place is not currently offering any rent specials.
Is 2812 Caponi Place pet-friendly?
No, 2812 Caponi Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tustin.
Does 2812 Caponi Place offer parking?
Yes, 2812 Caponi Place offers parking.
Does 2812 Caponi Place have units with washers and dryers?
Yes, 2812 Caponi Place offers units with in unit laundry.
Does 2812 Caponi Place have a pool?
No, 2812 Caponi Place does not have a pool.
Does 2812 Caponi Place have accessible units?
No, 2812 Caponi Place does not have accessible units.
Does 2812 Caponi Place have units with dishwashers?
No, 2812 Caponi Place does not have units with dishwashers.
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