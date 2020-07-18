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11707 Cricket Dr
Last updated July 17 2020 at 10:53 AM

11707 Cricket Dr

11707 Cricket Drive · No Longer Available
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Location

11707 Cricket Drive, San Bernardino County, CA 92316
Agua Mansa Industrial Corridor

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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1> MUST MAKE 3 X THE RENT QUALIFIER
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(RLNE5907613)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11707 Cricket Dr have any available units?
11707 Cricket Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Bernardino County, CA.
Is 11707 Cricket Dr currently offering any rent specials?
11707 Cricket Dr is not currently offering any rent specials.
Is 11707 Cricket Dr pet-friendly?
Yes, 11707 Cricket Dr is pet friendly.
Does 11707 Cricket Dr offer parking?
No, 11707 Cricket Dr does not offer parking.
Does 11707 Cricket Dr have units with washers and dryers?
No, 11707 Cricket Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 11707 Cricket Dr have a pool?
No, 11707 Cricket Dr does not have a pool.
Does 11707 Cricket Dr have accessible units?
No, 11707 Cricket Dr does not have accessible units.
Does 11707 Cricket Dr have units with dishwashers?
No, 11707 Cricket Dr does not have units with dishwashers.
Does 11707 Cricket Dr have units with air conditioning?
No, 11707 Cricket Dr does not have units with air conditioning.
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