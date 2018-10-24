All apartments in Rancho Palos Verdes
Find more places like 23 Ocean Crest Court.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Rancho Palos Verdes, CA
/
23 Ocean Crest Court
Last updated September 13 2019 at 7:12 AM

23 Ocean Crest Court

23 Ocean Crest Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Rancho Palos Verdes
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Garage
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

23 Ocean Crest Court, Rancho Palos Verdes, CA 90275
Rancho Palos Verdes

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
sauna
BEAUTIFUL TOWNHOME LOCATED ON A CUL-DE-SAC IN THE EXCLUSIVE SEAGATE VILLAS - A PRIVATE, SECLUDED COMMUNITY OF ONLY 23 TOWNHOMES. IT FEATURES A REMODELED KITCHEN WITH CHERRY WOOD CABINETS, WITH MANY PULL-OUTS THAT MAKE IT A VERY ORGANIZED KITCHEN. UPGRADED MASTER BATH WITH A LARGE SOAKING TUB, SHOWER AND HEATED PORCELAIN TILE FLOORS. THE SECOND MASTER HAS A WALK-IN-CLOSET AND COULD BE USED AS A GUEST ROOM. ENJOY THE OCEAN AND SUNSET VIEWS FROM A SPACIOUS DECK OFF THE MAIN LEVEL. THERE IS ALSO A LARGE PATIO OFF THE BEDROOMS. THE FORMAL DINING ROOM HAS A SKYLIGHT. THERE ARE THREE FIREPLACES. THE LAUNDRY ROOM IS LOCATED ON THE BEDROOM LEVEL AND HAS A HUGE STORAGE AREA. THE ATTACHED GARAGE ALSO OFFERS LOTS OF STORAGE. COMMUNITY POOL, SPA, SAUNA AND BBQ. LOCATED BELOW THE GATED OCEAN CREST CONDOS AND CLOSE TO SHOPPING. YOU WILL LOVE THIS TOWNHOME!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23 Ocean Crest Court have any available units?
23 Ocean Crest Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rancho Palos Verdes, CA.
How much is rent in Rancho Palos Verdes, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Rancho Palos Verdes Rent Report.
What amenities does 23 Ocean Crest Court have?
Some of 23 Ocean Crest Court's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23 Ocean Crest Court currently offering any rent specials?
23 Ocean Crest Court is not currently offering any rent specials.
Is 23 Ocean Crest Court pet-friendly?
No, 23 Ocean Crest Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rancho Palos Verdes.
Does 23 Ocean Crest Court offer parking?
Yes, 23 Ocean Crest Court offers parking.
Does 23 Ocean Crest Court have units with washers and dryers?
No, 23 Ocean Crest Court does not offer units with in unit laundry.
Does 23 Ocean Crest Court have a pool?
Yes, 23 Ocean Crest Court has a pool.
Does 23 Ocean Crest Court have accessible units?
No, 23 Ocean Crest Court does not have accessible units.
Does 23 Ocean Crest Court have units with dishwashers?
Yes, 23 Ocean Crest Court has units with dishwashers.
Helpful Articles
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
13 Places to Get Free Moving Boxes
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Tips for Finding an Apartment in One Week
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Vista Catalina
6510 Ocean Crest Dr
Rancho Palos Verdes, CA 90275
Avana Rancho Palos Verdes
6600 Beachview Dr
Rancho Palos Verdes, CA 90275

Similar Pages

Rancho Palos Verdes 1 BedroomsRancho Palos Verdes 2 Bedrooms
Rancho Palos Verdes Apartments with PoolRancho Palos Verdes Apartments with Washer-Dryer
Rancho Palos Verdes Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CAIrvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CAFullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CA
Orange, CATorrance, CABurbank, CAThousand Oaks, CAWest Covina, CAChino Hills, CAAgoura Hills, CALomita, CASan Gabriel, CAHermosa Beach, CAStanton, CAManhattan Beach, CA
Beverly Hills, CAArtesia, CALawndale, CASeal Beach, CASan Fernando, CALa Crescenta-Montrose, CASanta Fe Springs, CACitrus, CADel Aire, CAWestlake Village, CASan Pasqual, CAEast San Gabriel, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles