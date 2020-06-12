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Placentia, CA
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314 Ruby Drive
Last updated May 8 2020 at 3:08 AM

314 Ruby Drive

314 Ruby Drive · No Longer Available
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Location

314 Ruby Drive, Placentia, CA 92870

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 314 Ruby Drive have any available units?
314 Ruby Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Placentia, CA.
How much is rent in Placentia, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Placentia Rent Report.
What amenities does 314 Ruby Drive have?
Some of 314 Ruby Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 314 Ruby Drive currently offering any rent specials?
314 Ruby Drive is not currently offering any rent specials.
Is 314 Ruby Drive pet-friendly?
No, 314 Ruby Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Placentia.
Does 314 Ruby Drive offer parking?
Yes, 314 Ruby Drive offers parking.
Does 314 Ruby Drive have units with washers and dryers?
No, 314 Ruby Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 314 Ruby Drive have a pool?
No, 314 Ruby Drive does not have a pool.
Does 314 Ruby Drive have accessible units?
No, 314 Ruby Drive does not have accessible units.
Does 314 Ruby Drive have units with dishwashers?
No, 314 Ruby Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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