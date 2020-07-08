All apartments in Pico Rivera
Find more places like 3255 SANDOVAL AVE..
How many bedrooms do you need?
Home
/
Pico Rivera, CA
/
3255 SANDOVAL AVE.
Last updated November 15 2019 at 11:13 AM

3255 SANDOVAL AVE.

3255 Sandoval Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Pico Rivera
See all
Apartments with Pool
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all

Location

3255 Sandoval Avenue, Pico Rivera, CA 90660
Pico Rivera

Amenities

w/d hookup
granite counters
dishwasher
garage
air conditioning
range
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
parking
garage
NICE 3 BEDROOM HOME IN NICE PART OF PICO RIVERA - MUST SEE! THIS LOVELY 3 BEDROOM 1 BATH HOUSE, INCLUDES PLANK FLOORING, FRESH CUSTOM PAINT, STOVE, DISHWASHER, REFRIGERATOR, WINDOW COVERINGS, WINDOW A/C IN BEDROOM & LIVING ROOM, GRANITE COUNTER TOPS, WASHER & DRYER HOOK UPS, SUN ROOM, DOUBLE CAR GARAGE. HOUSE IS CONVENIENTLY LOCATED NEAR THE 60 FWY, 605 FWY PARK AND GOLF COURSE.
TENANT PAYS FOR ALL UTILITIES
NO PETS
NO SMOKING
REQUIRES VERIFIABLE INCOME, GOOD CREDIT & RENTERS INSURANCE

BY APPOINTMENT ONLY :
VERONICA ESPARZA
562-236-9069

No Pets Allowed

(RLNE5174181)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3255 SANDOVAL AVE. have any available units?
3255 SANDOVAL AVE. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pico Rivera, CA.
What amenities does 3255 SANDOVAL AVE. have?
Some of 3255 SANDOVAL AVE.'s amenities include w/d hookup, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3255 SANDOVAL AVE. currently offering any rent specials?
3255 SANDOVAL AVE. is not currently offering any rent specials.
Is 3255 SANDOVAL AVE. pet-friendly?
No, 3255 SANDOVAL AVE. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pico Rivera.
Does 3255 SANDOVAL AVE. offer parking?
Yes, 3255 SANDOVAL AVE. offers parking.
Does 3255 SANDOVAL AVE. have units with washers and dryers?
No, 3255 SANDOVAL AVE. does not offer units with in unit laundry.
Does 3255 SANDOVAL AVE. have a pool?
No, 3255 SANDOVAL AVE. does not have a pool.
Does 3255 SANDOVAL AVE. have accessible units?
No, 3255 SANDOVAL AVE. does not have accessible units.
Does 3255 SANDOVAL AVE. have units with dishwashers?
Yes, 3255 SANDOVAL AVE. has units with dishwashers.
Does 3255 SANDOVAL AVE. have units with air conditioning?
Yes, 3255 SANDOVAL AVE. has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Helpful Articles
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
11 Questions to Ask Potential Roommates
What to Include in a Roommate Agreement
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Rosemead Place
7711 Rosemead Boulevard
Pico Rivera, CA 90660
Town Center
7466 Rosemead Boulevard
Pico Rivera, CA 90660

Similar Pages

Pico Rivera 1 BedroomsPico Rivera 2 Bedrooms
Pico Rivera Apartments with PoolPico Rivera Dog Friendly Apartments
Pico Rivera Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CACorona, CA
Fullerton, CASanta Monica, CAOntario, CACosta Mesa, CAOrange, CAHawthorne, CASan Dimas, CACulver City, CACerritos, CACovina, CAMarina del Rey, CA
El Monte, CAArcadia, CAMontclair, CACypress, CALa Verne, CACarson, CAWestminster, CALakewood, CABellflower, CABaldwin Park, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles