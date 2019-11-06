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Malibu, CA
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29458 BLUEWATER
Last updated November 6 2019 at 6:32 AM

29458 BLUEWATER

29458 Bluewater Road · No Longer Available
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Location

29458 Bluewater Road, Malibu, CA 90265
Point Dume

Amenities

patio / balcony
parking
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
parking
PRIVATE GATED OCEAN VIEW DETACHED GUEST HOUSE FOR LEASE. HOME HAS IT'S OWN ENTRANCE, KITCHEN, 2 BATHROOMS (1 INTERIOR, 1 EXTERIOR), PATIO, STONE FINISHES, POLISHED CEMENT FLOORS, LIVING ROOM WITH CATHEDRAL CEILINGS AND BEAUTIFUL OCEAN VIEWS! AVAILABLE IMMEDIATELY. MAIN HOUSE BEING RENTED SEPARATELY, PLEASE DO NOT DISTURB TENANTS. NO SMOKING. ENTIRE PROPERTY IS LISTED FOR SALE. OWNERS WILL NEED ACCESS WITH A 24 HOUR NOTICE TO SHOW.SUMMER MONTHS (JULY & AUG) TO BE $6500 PER MONTH.AVAILABLE FEB 2020.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 29458 BLUEWATER have any available units?
29458 BLUEWATER doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Malibu, CA.
Is 29458 BLUEWATER currently offering any rent specials?
29458 BLUEWATER is not currently offering any rent specials.
Is 29458 BLUEWATER pet-friendly?
No, 29458 BLUEWATER is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Malibu.
Does 29458 BLUEWATER offer parking?
Yes, 29458 BLUEWATER offers parking.
Does 29458 BLUEWATER have units with washers and dryers?
No, 29458 BLUEWATER does not offer units with in unit laundry.
Does 29458 BLUEWATER have a pool?
No, 29458 BLUEWATER does not have a pool.
Does 29458 BLUEWATER have accessible units?
No, 29458 BLUEWATER does not have accessible units.
Does 29458 BLUEWATER have units with dishwashers?
No, 29458 BLUEWATER does not have units with dishwashers.
Does 29458 BLUEWATER have units with air conditioning?
No, 29458 BLUEWATER does not have units with air conditioning.
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