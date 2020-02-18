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Laguna Woods, CA
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2385 W Via Mariposa
Last updated February 18 2020 at 3:18 PM

2385 W Via Mariposa

2385 Via Mariposa West · No Longer Available
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Location

2385 Via Mariposa West, Laguna Woods, CA 92637

Amenities

patio / balcony
parking
recently renovated
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
air conditioning
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
elevator
gym
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2385 W Via Mariposa have any available units?
2385 W Via Mariposa doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Woods, CA.
What amenities does 2385 W Via Mariposa have?
Some of 2385 W Via Mariposa's amenities include patio / balcony, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2385 W Via Mariposa currently offering any rent specials?
2385 W Via Mariposa is not currently offering any rent specials.
Is 2385 W Via Mariposa pet-friendly?
No, 2385 W Via Mariposa is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 2385 W Via Mariposa offer parking?
Yes, 2385 W Via Mariposa offers parking.
Does 2385 W Via Mariposa have units with washers and dryers?
No, 2385 W Via Mariposa does not offer units with in unit laundry.
Does 2385 W Via Mariposa have a pool?
Yes, 2385 W Via Mariposa has a pool.
Does 2385 W Via Mariposa have accessible units?
No, 2385 W Via Mariposa does not have accessible units.
Does 2385 W Via Mariposa have units with dishwashers?
No, 2385 W Via Mariposa does not have units with dishwashers.
Does 2385 W Via Mariposa have units with air conditioning?
Yes, 2385 W Via Mariposa has units with air conditioning.
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