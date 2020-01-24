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La Habra Heights, CA
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2248 Valle Drive
Last updated January 24 2020 at 8:46 AM

2248 Valle Drive

2248 Valle Drive · No Longer Available
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Location

2248 Valle Drive, La Habra Heights, CA 90631
La Habra Heights

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2248 Valle Drive have any available units?
2248 Valle Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in La Habra Heights, CA.
What amenities does 2248 Valle Drive have?
Some of 2248 Valle Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2248 Valle Drive currently offering any rent specials?
2248 Valle Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2248 Valle Drive pet-friendly?
No, 2248 Valle Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in La Habra Heights.
Does 2248 Valle Drive offer parking?
Yes, 2248 Valle Drive offers parking.
Does 2248 Valle Drive have units with washers and dryers?
No, 2248 Valle Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2248 Valle Drive have a pool?
No, 2248 Valle Drive does not have a pool.
Does 2248 Valle Drive have accessible units?
No, 2248 Valle Drive does not have accessible units.
Does 2248 Valle Drive have units with dishwashers?
No, 2248 Valle Drive does not have units with dishwashers.
Does 2248 Valle Drive have units with air conditioning?
Yes, 2248 Valle Drive has units with air conditioning.
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