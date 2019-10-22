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Duarte, CA
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1232 Amberwood Dr
Last updated October 22 2019 at 1:38 PM

1232 Amberwood Dr

1232 Amberwood Drive · No Longer Available
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Location

1232 Amberwood Drive, Duarte, CA 91010
Duarte

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
pool
fireplace
guest parking
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
guest parking
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No Pets Allowed

(RLNE5177957)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1232 Amberwood Dr have any available units?
1232 Amberwood Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Duarte, CA.
What amenities does 1232 Amberwood Dr have?
Some of 1232 Amberwood Dr's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1232 Amberwood Dr currently offering any rent specials?
1232 Amberwood Dr is not currently offering any rent specials.
Is 1232 Amberwood Dr pet-friendly?
No, 1232 Amberwood Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Duarte.
Does 1232 Amberwood Dr offer parking?
Yes, 1232 Amberwood Dr offers parking.
Does 1232 Amberwood Dr have units with washers and dryers?
No, 1232 Amberwood Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 1232 Amberwood Dr have a pool?
Yes, 1232 Amberwood Dr has a pool.
Does 1232 Amberwood Dr have accessible units?
No, 1232 Amberwood Dr does not have accessible units.
Does 1232 Amberwood Dr have units with dishwashers?
No, 1232 Amberwood Dr does not have units with dishwashers.
Does 1232 Amberwood Dr have units with air conditioning?
No, 1232 Amberwood Dr does not have units with air conditioning.
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