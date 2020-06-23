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8306 Devenir Avenue
Last updated November 1 2019 at 9:45 PM

8306 Devenir Avenue

8306 Devenir Avenue · No Longer Available
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Location

8306 Devenir Avenue, Downey, CA 90242
Downey

Amenities

w/d hookup
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8306 Devenir Avenue have any available units?
8306 Devenir Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Downey, CA.
How much is rent in Downey, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Downey Rent Report.
What amenities does 8306 Devenir Avenue have?
Some of 8306 Devenir Avenue's amenities include w/d hookup, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8306 Devenir Avenue currently offering any rent specials?
8306 Devenir Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 8306 Devenir Avenue pet-friendly?
No, 8306 Devenir Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Downey.
Does 8306 Devenir Avenue offer parking?
Yes, 8306 Devenir Avenue does offer parking.
Does 8306 Devenir Avenue have units with washers and dryers?
No, 8306 Devenir Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 8306 Devenir Avenue have a pool?
No, 8306 Devenir Avenue does not have a pool.
Does 8306 Devenir Avenue have accessible units?
No, 8306 Devenir Avenue does not have accessible units.
Does 8306 Devenir Avenue have units with dishwashers?
No, 8306 Devenir Avenue does not have units with dishwashers.
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